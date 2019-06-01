Cenk Tosun'a kötü haber! Everton golcü alıyor - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Cenk Tosun'a kötü haber! Everton golcü alıyor

Milli golcü Cenk Tosun'un da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton transfer çalışmalarına başladı. İngiliz ekibinin hedefindeki ilk ismin ise bir golcü olduğu ortaya çıktı. İşte Everton'ın görüşmelere başladığı sürpriz isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

1 Haziran 2019 Cumartesi 09:28 Güncelleme: 01.06.2019 09:28
Cenk Tosun'a kötü haber! Everton golcü alıyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı ilk isim ortaya çıktı.

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Cenk Tosun'a kötü haber! Everton golcü alıyor

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği İngiliz ekibi, sürpriz bir golcüyü transfer etmek için harekete geçti.

Cenk Tosun'a kötü haber! Everton golcü alıyor

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre Everton, Olympique Lyon forması giyen forvet oyuncusu Bertrand Traore'yi kadrosuna katmak istiyor.

Cenk Tosun'a kötü haber! Everton golcü alıyor

Olympique Lyon'un 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde, oyuncuyu satabileceği ifade edildi.

Cenk Tosun'a kötü haber! Everton golcü alıyor

Haberin detayında, iki kulübün transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

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