Milli golcü Cenk Tosun'un da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton transfer çalışmalarına başladı. İngiliz ekibinin hedefindeki ilk ismin ise bir golcü olduğu ortaya çıktı. İşte Everton'ın görüşmelere başladığı sürpriz isim...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Haziran 2019 Cumartesi 09:28
Güncelleme: 01.06.2019 09:28
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İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı ilk isim ortaya çıktı.
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Milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği İngiliz ekibi, sürpriz bir golcüyü transfer etmek için harekete geçti.
Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre Everton, Olympique Lyon forması giyen forvet oyuncusu Bertrand Traore'yi kadrosuna katmak istiyor.
Olympique Lyon'un 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde, oyuncuyu satabileceği ifade edildi.
Haberin detayında, iki kulübün transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.