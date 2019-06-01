Milli golcü Cenk Tosun'un da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton transfer çalışmalarına başladı. İngiliz ekibinin hedefindeki ilk ismin ise bir golcü olduğu ortaya çıktı. İşte Everton'ın görüşmelere başladığı sürpriz isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)