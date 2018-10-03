Cengiz Ünder şov yaptı! Roma rahat kazandı - Galeri - Fotomaç
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Cengiz Ünder şov yaptı! Roma rahat kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Roma'nın Viktoria Plzen'i ağırladığı karşılaşmada Cengiz Ünder şov yaptı!
3 Ekim 2018 Çarşamba, 00:00:12
Güncelleme: 00:02:49
Cengiz Ünder şov yaptı! Roma rahat kazandı
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Serie A temsilcilerinden Roma, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen'i konuk etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cengiz Ünder şov yaptı! Roma rahat kazandı
Cengiz mücadeleye ilk 11'de başlarken oyunda kaldığı 74 dakikada adeta yıldızlaştı.
Cengiz Ünder şov yaptı! Roma rahat kazandı
Roma'nın Frosinone'yi ağırladığı lig maçında 1 gol 1 asistle oynayan 21 yaşıındaki yıldız formunu Devler Ligi'ne de taşıdı.
Cengiz Ünder şov yaptı! Roma rahat kazandı
Roma'nın 40. dakikada Edin Dzeko'yla bulduğu ikinci golün asistini yapan Cengiz, 64. dakikada bir kez daha sahne aldı.
Cengiz Ünder şov yaptı! Roma rahat kazandı
Lorenzo Pellegri'nin asistini gole çeviren milli futbolcu, takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Cengiz Ünder şov yaptı! Roma rahat kazandı
Cengiz, maçın 74. dakikasında yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı.