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Çakır'ın yönettiği olay maçlar
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Cüneyt Çakır'ın bir başka yönettiği ve olay olan maç ise 2015 Juventus-Barcelona Şampiyonlar Ligi Final maçıydı. Bu maçta yardımcısının kararıyla Barcelona'nın Neymar'la bulduğu golü 'elle attığı' gerekçesiyle iptal etmiş, pozisyon tekrarlarında Çakır'ın ve yardımcısının doğru karar verdiği görülmüştü.
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