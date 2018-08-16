Boşta bulunan Türk futbolcular! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Boşta bulunan Türk futbolcular!

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 12:33:26 Güncelleme: 13:06:49
    Boşta bulunan Türk futbolcular!
    • 1
    • 21
    Boşta bulunan Türk futbolcular!

    Ad: Erdem Şen
    Pozisyon: Defansif Orta Saha
    Son Kulüp: CS Maritimo
    Transfermarkt Değeri: 1,5 milyon €

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Boşta bulunan Türk futbolcular!
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    • 21
    Boşta bulunan Türk futbolcular!

    Ad: Olcan Adın
    Pozisyon: Sol Kanat
    Son Kulüp: Akhisarspor
    Transfermarkt Değeri: 850 bin €

    Boşta bulunan Türk futbolcular!
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    • 21
    Boşta bulunan Türk futbolcular!

    Ad: Eren Albayrak
    Pozisyon: Sol Bek
    Son Kulüp: Konyaspor
    Transfermarkt Değeri: 800 bin €

    Boşta bulunan Türk futbolcular!
    • 4
    • 21
    Boşta bulunan Türk futbolcular!

    Ad: Volkan Şen
    Pozisyon: Sağ Kanat
    Son Kulüp: Konyaspor
    Transfermarkt Değeri: 750 bin €

    Boşta bulunan Türk futbolcular!
    • 5
    • 21
    Boşta bulunan Türk futbolcular!

    Ad: Zeki Yavru
    Pozisyon: Sağ Bek
    Son Kulüp: Gençlerbirliği SK
    Transfermarkt Değeri: 650 bin €

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