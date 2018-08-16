Boşta bulunan Türk futbolcular! - Galeri - Fotomaç
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Boşta bulunan Türk futbolcular!
16 Ağustos 2018 Perşembe, 12:33:26
Güncelleme: 13:06:49
Boşta bulunan Türk futbolcular!
Ad: Erdem Şen
Pozisyon: Defansif Orta Saha
Son Kulüp: CS Maritimo
Transfermarkt Değeri: 1,5 milyon €
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boşta bulunan Türk futbolcular!
Ad: Olcan Adın
Pozisyon: Sol Kanat
Son Kulüp: Akhisarspor
Transfermarkt Değeri: 850 bin €
Boşta bulunan Türk futbolcular!
Ad: Eren Albayrak
Pozisyon: Sol Bek
Son Kulüp: Konyaspor
Transfermarkt Değeri: 800 bin €
Boşta bulunan Türk futbolcular!
Ad: Volkan Şen
Pozisyon: Sağ Kanat
Son Kulüp: Konyaspor
Transfermarkt Değeri: 750 bin €
Boşta bulunan Türk futbolcular!
Ad: Zeki Yavru
Pozisyon: Sağ Bek
Son Kulüp: Gençlerbirliği SK
Transfermarkt Değeri: 650 bin €