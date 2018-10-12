Avrupa devinden Cengiz Ündere 50 milyon Euro - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Avrupa devinden Cengiz Ünder'e 50 milyon Euro

    Roma'daki performansıyla dünya devlerini peşine takan Cengiz Ünder'e teklifler gelmeye başladı!
    12 Ekim 2018 Cuma, 07:15:55 Güncelleme: 07:17:13
    Avrupa devinden Cengiz Ündere 50 milyon Euro

    Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Cengiz Ünder, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda. Genç oyuncu için Bayern Münih, 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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    Avrupa devinden Cengiz Ündere 50 milyon Euro

    İtalyan medyası, Cengiz Ünder'i yakın takibe alan Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini "Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil" manşetiyle duyurdu.

    Avrupa devinden Cengiz Ündere 50 milyon Euro

    La Gazzetta dello Sport, geçen sezon Roma formasıyla parlayan ve form grafiğini bu sezon da sürdüren milli oyuncu için Bayern Münih'in 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı

    Avrupa devinden Cengiz Ündere 50 milyon Euro

    Gazete, Roma'nın Cengiz ile yola devam etmek istediğini ancak Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da milli oyuncu için devrede olduğunu ifade etti.

    Avrupa devinden Cengiz Ündere 50 milyon Euro

    Roma'da bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan Cengiz, sezon başında menajerini değiştirmişti.

    Avrupa devinden Cengiz Ündere 50 milyon Euro
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