Arda Turandan flaş açıklama!

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

"Konu 'Arda Turan' olunca, magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor. Bu hep böyle oldu. Ama bu defa, her defasından farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil, 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar."