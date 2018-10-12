Arda Turandan flaş açıklama! - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Arda Turan'dan flaş açıklama!

    Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında bir gece kulübünde yaşanan ve devamında özel bir hastanede devam eden olayla ilgili Arda Turan'dan yeni bir açıklama geldi.
    12 Ekim 2018 Cuma, 19:22:44 Güncelleme: 19:24:14
    Arda Turandan flaş açıklama!

    Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında bir gece kulübünde yaşanan ve devamında özel bir hastanede devam eden olayla ilgili Arda Turan'dan yeni bir açıklama geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arda Turandan flaş açıklama!

    İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

    "Konu 'Arda Turan' olunca, magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor. Bu hep böyle oldu. Ama bu defa, her defasından farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil, 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar."

    Arda Turandan flaş açıklama!

    "O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim."

    Arda Turandan flaş açıklama!

    "Ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; "YALAN". O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum."

    Arda Turandan flaş açıklama!

    "Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. "Başka birisi olsa böyle sert bir tepki verir miydin?" derseniz, hayır vermezdim. Ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır."

    Arda Turandan flaş açıklama!

    "Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım. Bunu hem sahada hem özel hayatımda yapabilmeliyim""

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