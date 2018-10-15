Ahmet Çakardan flaş Arda Turan açıklaması!

"ARDA BİRAZ İNSAN OLSA..."

Arda ve Berkay olayında bana göre 80 milyonun hayrına bir iş olacak. Detaylara bakmaya gerek yok. 4-5 sene önce insanlar Arda'yı sever, örnek alır ve çocuklar mahalle aralarında top oynarken 'Ben Arda olacağım' diyordu