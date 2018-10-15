Ahmet Çakardan flaş Arda Turan açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Ahmet Çakar'dan flaş Arda Turan açıklaması!

    Ahmet Çakar, Arda Turan ve Berkay Şahin arasında yaşanan tartışmaya dair çarpıcı ifadeler kullandı.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 10:38:46 Güncelleme: 10:45:28
    Ahmet Çakardan flaş Arda Turan açıklaması!

    Ahmet Çakar, Arda Turan ve Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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    Ahmet Çakardan flaş Arda Turan açıklaması!

    Ahmet Çakar'ın Beyaz TV ekranlarında yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

    Ahmet Çakardan flaş Arda Turan açıklaması!

    "ARDA BİRAZ İNSAN OLSA..."

    Arda ve Berkay olayında bana göre 80 milyonun hayrına bir iş olacak. Detaylara bakmaya gerek yok. 4-5 sene önce insanlar Arda'yı sever, örnek alır ve çocuklar mahalle aralarında top oynarken 'Ben Arda olacağım' diyordu

    Ahmet Çakardan flaş Arda Turan açıklaması!

    5 sene sonra Arda, insanların iğrendiği ve yüzünü görmek istemediği bir insan haline geldi. Eşi hamileyken, Arda utanmıyor mu o saatlerde arkadaşlarıyla içki içmeye?

    Ahmet Çakardan flaş Arda Turan açıklaması!

    Sen biraz insan olsan, cahil olmasan eşinin o an doğumunun başlayacağını da düşünebilirdin.

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