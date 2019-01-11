Ahmet Çakar: "Ersun Yanal boş konuşuyor!"

MARCAO TRANSFERİNİ AKLIM ALMIYOR

Galatasaray genç bir stopere yatırım yaptı, 22 yaşındaki Marcao… Aynı şekilde forvetin de bu yaşlarda, geleceği olan bir oyuncu olması bekleniyor. Görüşünüz?

Galatasaray ateşle oynuyor. Ben örneğin imza attırılan Marcao'yu tanımıyorum. Adı Galatasaray'la geçene kadar da kimsenin pek tanıdığını zannetmiyorum ama bildiğim bir şey var; özellikle Portekiz bir futbolcu tarlasıdır. Gencecik oyuncuları bulur çıkartırlar ya da Güney Amerika'dan getirirler.