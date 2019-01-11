Ahmet Çakar: Ersun Yanal boş konuşuyor! - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Ahmet Çakar: "Ersun Yanal boş konuşuyor!"

Spor yorumcusu Ahmet Çakar gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın Marcao transferini yorumlayan Çakar, Ersun Yanal'ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Sabah'a yaptığı açıklaması...
11 Ocak 2019 Cuma, 10:58:25 Güncelleme: 11:01:16
Ahmet Çakar: Ersun Yanal boş konuşuyor!

Devlet, kulüplerin borçlarını uzun vadeye yaymak için bir proje geliştirdi. Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak bu işe öncü oldular. Bu projeyi nasıl yorumlamak lazım?

Devlet olaya el koydu. Artık kulüpler istedikleri gibi har vurup harman savuramayacaklar. Devlet gücünü kullanıp borçları yapılandıracak ve yayacak.

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Ahmet Çakar: Ersun Yanal boş konuşuyor!

DEVLETE TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM

Buna karşılık getireceği kanun ve tüzüklerle de bundan sonraki kulüp harcamaları zapturapta alınacak. Ve Türk futbolu içine düştüğü maddi bataktan ancak böylesi bir uygulamayla daha sağlıklı ve nefes alabilir bir ortama girecek. Devlete teşekkür etmek lazım çünkü onlar bu duruma el koymamış olsalardı hem Türk futbolu komaya girecek, hem de kulüpler soyulmaya devam edecekti.

Ahmet Çakar: Ersun Yanal boş konuşuyor!

MARCAO TRANSFERİNİ AKLIM ALMIYOR

Galatasaray genç bir stopere yatırım yaptı, 22 yaşındaki Marcao… Aynı şekilde forvetin de bu yaşlarda, geleceği olan bir oyuncu olması bekleniyor. Görüşünüz?

Galatasaray ateşle oynuyor. Ben örneğin imza attırılan Marcao'yu tanımıyorum. Adı Galatasaray'la geçene kadar da kimsenin pek tanıdığını zannetmiyorum ama bildiğim bir şey var; özellikle Portekiz bir futbolcu tarlasıdır. Gencecik oyuncuları bulur çıkartırlar ya da Güney Amerika'dan getirirler.

Ahmet Çakar: Ersun Yanal boş konuşuyor!

BU TÜR TRANSFERLER ÇOK RİSKLİDİR

Birkaç yıl içerisinde de 15-20 milyon Euro'ya da dev kulüplere satarlar. Eğer Marcao, Galatasaray'da oynayabilecek, hele hele Serdar Aziz'den daha başarılı olabilecek bir kapasitedeyse onu niye bir Benfica, bir Porto transfer etmedi? Bu tür transferler çok risklidir.

Ahmet Çakar: Ersun Yanal boş konuşuyor!

Sen Serdar Aziz'i bir kapris uğruna yok et, sonra da dünyanın parasına Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan stoper transfer et. Benim aklım almıyor.

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