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Yıldız isim kadroya alınmadı! Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi
Süper Lig'de ara transfer sezonunun başlamasıyla temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe için birçok isim gündemde. İlk yarının sonuna gelinirken yükselen bir grafik çizen sarı-lacivertliler bu performansını ikinci yarıda da sürdürmek istiyor. Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transferde vitesi yükselten sarı-lacivertlilerin kadroya katmak istediği bir isimden son dakika haberi geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer harekatının detayları ve o son dakika gelişmesi...
5 Ocak 2020 Pazar 14:33
Güncelleme: 05.01.2020 15:28
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Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek devreyi kapatan ve liderlik yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilmişti...
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Sarı-lacivertliler ligde son haftalara girilirken performansında olumlu yönde görüntüler verse de özellikle ilk haftalarda yapılan puan kayıpları aksayan mevkileri ortaya çıkarmıştı. Bu gelişmeler sonrası kurmaylar savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti. Bu rapor doğrultusunda tecrübeli teknik direktör, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın olmaması sebebiyle ve performans yetersizliğinden dolayı forma bulmakta zorlanan Zanka yerine bir stoper talep etti.
SOL BEK VE STOPER İHTİYACI DOĞDU Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanması, Nabil Dirar'ın sol bek pozisyonunda istenilen performansı sergileyememesi, bir sol bek ihtiyacının olduğunu da bildirmesine neden oldu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, maliyeti uygun ve kaliteli isimlerle temasa geçmeye başladı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok isimle temasa geçen sarı kanarya, hedefindeki yıldızı bulmuştu.