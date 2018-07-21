Yerry Minanın menajerinden itiraf: Görüştük

Palmeiras'tan astronomik bir ücretle Barcelona'ya transfer olan Yerry Mina bu sezon La Liga'da 5 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. Yerry Mina toplamda ise Barcelona formasıyla 6 maçta görev yaptı. Yerry Mina'nın transfermarkt piyasa değeri 9 milyon euro. Yerry Mina'nın kulübü Barcelona ile 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor. (FutbolArena)