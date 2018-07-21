Yerry Minanın menajerinden itiraf: Görüştük - Galeri - Fotomaç
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    GALERİ

    Yerry Mina'nın menajerinden itiraf: "Görüştük"

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Mina'nın menajerinden transferle ilgili itiraf geldi
    21 Temmuz 2018 Cumartesi, 15:12:24 Güncelleme: 15:14:51
    Yerry Mina'nın menajerinden itiraf: "Görüştük"
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    Yerry Minanın menajerinden itiraf: Görüştük

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın menajeri, genç oyuncunun transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Yerry Mina'nın menajerinden itiraf: "Görüştük"
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    Yerry Minanın menajerinden itiraf: Görüştük

    İspanyol basınında yer alan habere göre Mina'nın menajeri yaptığı açıklamada Everton kulübü ile bir görüşme yaptığını doğruladı.

    Yerry Mina'nın menajerinden itiraf: "Görüştük"
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    Yerry Minanın menajerinden itiraf: Görüştük

    Öte yandan Mina'nın menajeri oyuncunun hayalinin Barcelona'da kalmak olduğunun da söyledi.

    Yerry Mina'nın menajerinden itiraf: "Görüştük"
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    Yerry Minanın menajerinden itiraf: Görüştük

    Yerry Mina kimdir?

    2018 yılında Palmeiras'tan Barcelona'ya transfer olan Yerry Mina 23 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Kolombiyalı olan Yerry Mina'nın Independiente Santa Fe takımında yıldızı parladıktan sonra 2016 yılında Palmeiras'a transfer olmuştu.

    Yerry Mina'nın menajerinden itiraf: "Görüştük"
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    Yerry Minanın menajerinden itiraf: Görüştük

    Palmeiras'tan astronomik bir ücretle Barcelona'ya transfer olan Yerry Mina bu sezon La Liga'da 5 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. Yerry Mina toplamda ise Barcelona formasıyla 6 maçta görev yaptı. Yerry Mina'nın transfermarkt piyasa değeri 9 milyon euro. Yerry Mina'nın kulübü Barcelona ile 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor. (FutbolArena)

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