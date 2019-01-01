Yeni yıl transfer bombası Çağlar Söyüncü! Yer yerinden oynayacak... - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Yeni yıl transfer bombası Çağlar Söyüncü! Yer yerinden oynayacak...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda öncelikli stoper olamak üzere hemen her mevkiye oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe bombayı patlatıyor...

1 Ocak 2019 Salı, 11:47:32 Güncelleme: 11:51:54
Yeni yıl transfer bombası Çağlar Söyüncü! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçe'de gündem transfer… Ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni yıl transfer bombası Çağlar Söyüncü! Yer yerinden oynayacak...

Birçok ismin gündeme geldiği Fenerbahçe, önceliği savunmaya verecek. Stoper mevkiine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'dan sonra bir başka yerli ismi gündemine aldı.

Yeni yıl transfer bombası Çağlar Söyüncü! Yer yerinden oynayacak...

YENİ YIL SÜRPRİZİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin hedefinde Leicester City'de forma giyen millî stoper Çağlar Söyüncü var.

Yeni yıl transfer bombası Çağlar Söyüncü! Yer yerinden oynayacak...

Büyük umutlarla gittiği Leicester City'de bir türlü forma şansı bulamayan genç oyuncu için sarı-lacivertliler Ada'ya çıkarma yapacak. İşte anlaşma kapsamındaki teklif ve transfere dair detaylar...

Yeni yıl transfer bombası Çağlar Söyüncü! Yer yerinden oynayacak...

KİRALIK OLARAK...
Çağlar'ı kiralık olarak kadroya katmayı planlayan yönetim oyuncuyu da Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Çağlar'ın transferine onay verdiği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN