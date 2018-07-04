Wilshere’e 16 milyon euro (4 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

İSKOÇYA'DA MORELOS ZİRVESİ

Bas Dost'u bitiren Fenerbahçe, bir golcünün daha peşinde. Sarı-lacivertlilerin, ismi bir süre önce de gündeme gelen Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos hakkında yeni bir çalışma başlattığı belirlendi. Girişimleri ise sportif direktör Damien Comolli'nin yaptığı tespit edildi. Fransız futbol adamının, İskoçya'ya kadar giderek Glasgow'lu yetkililerle masaya oturduğu, oyuncunun kendisi ile de temas kurduğu belirlendi.

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Bu gelişme İskoç basınında kendine yer buldu. Scottish Sun'da çıkan haberde; Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki golcünün bonservisi için Glasgow Rangers'a 6.5 milyon sterlin'lik bir teklif ilettiği vurgulanırken, İskoç kulübünün yapılan teklife olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü. Comolli'nin bu transferi sonuna kadar zorlayacağı gelen haberler arasında.

11 MİLYON STERLİN'E VERMEMİŞLER

Alfredo Morelos, geçen sezon Glasgow Rangers formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 18 kez fileleri sarsarken, 8 de asist gerçekleştirdi. Rangers, Morelos için geçen sezonun ortasında Çin kulüplerinden gelen 11 milyon sterlin'lik teklifi kabul etmemişti. (Fotomaç / 4 Temmuz)