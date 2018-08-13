Wijnaldumdan Fenerbahçe itirafı!

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Wijnaldum Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:06:53
Güncelleme: 15:09:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Wijnaldum'dan Fenerbahçe itirafı!
1
7
Liverpool 'un Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum 'un Merseyside ekibinden bir yere ayrılmaya niyeti yok.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Wijnaldum'dan Fenerbahçe itirafı!
2
7
Jürgen Klopp'un ekibinin Naby Keita ve Fabinho gibi orta saha oyuncularını kadrosuna katması, Wijnaldum'un takımdan ayrılacağı iddialarını beraberinde getirmişti.
Wijnaldum'dan Fenerbahçe itirafı!
3
7
27 yaşındaki futbolcuyla adı anılan kulüplerin başında ise, oyuncunun eski antrenörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe geliyordu.
Wijnaldum'dan Fenerbahçe itirafı!
4
7
Wijnaldum, basın mensuplarının bu konudaki sorularına net bir yanıt verdi.
Wijnaldum'dan Fenerbahçe itirafı!
5
7
"Bu tamamen bir medya spekülasyonuydu. Bu habere gülüyorum! Belki teknik direktör Phillip Cocu olduğu için ve ben kendisiyle PSV'de iki yıl çalıştığım için Türkiye'ye gideceğimi yazdılar. Böyle bir bilgiyi medyaya kim verdi bilmiyorum ama ben vermedim!" sözlerini kullandı.
Wijnaldum'dan Fenerbahçe itirafı!
6
7
"Kulüpten ayrılma talebinde bulunmadım"
İlk 11'deki yerini kaybedeceği endişesiyle Liverpool'dan ayrılmak istediği yönündeki haberleri eleştiren Wijnaldum, "Ben kulüple bu konuda bir görüşme bile yapmadım! İnsanlar dışarıdan bakınca, 'Liverpool oyuncu satın alıyor, demek ki eskiler takımda kalmayacaklar' diye düşünüyorlar. Halbuki Liverpool her zaman iyi oyuncular alıyor. Elindeki oyuncular iyi olsa bile transfere devam ediyor. Bu normal bir şey. Çünkü Liverpool büyük bir kulüp." şeklinde konuştu.
Wijnaldum'dan Fenerbahçe itirafı!
7
7
Wijnaldum, 2017-18 sezonunda Mohamed Salah ve Roberto Firmino'nun ardından Liverpool'da en çok süre bulan futbolcuydu.(Goal)