Vincent Janssen gemileri yaktı! Beni Fenerbahçeye gönderin - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"

    24 Temmuz 2018 Salı, 01:07:53 Güncelleme: 01:15:26
    Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
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    Vincent Janssen gemileri yaktı! Beni Fenerbahçeye gönderin

    Fenerbahçe'de santrfor transferi halen belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Vincent Janssen'i yeninden kadroya katmak istiyor.

    Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
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    • 6
    Vincent Janssen gemileri yaktı! Beni Fenerbahçeye gönderin

    Hollandalı oyuncunun yeniden kiralanması veya zorunlu satın alma teklifiyle bonservisinin alınması seçenekleri halen masada duruyor.

    Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
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    • 6
    Vincent Janssen gemileri yaktı! Beni Fenerbahçeye gönderin

    Tottenham, anlaşma konusunda "tok satıcı" rolünü devam ettirirken, 24 yaşındaki golcünün tavrı transferde rotayı Fenerbahçe'ye çeviriyor.

    Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
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    • 6
    Vincent Janssen gemileri yaktı! Beni Fenerbahçeye gönderin

    Hollandalı, Tottenham kulübüne gelen hiçbir teklifi beğenmezken, "Beni Fenerbahçe'ye yollayın" diyerek duruşunu bozmuyor.

    Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
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    • 6
    Vincent Janssen gemileri yaktı! Beni Fenerbahçeye gönderin

    Transferin Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalma riski bulunuyor.

    SABAH

    Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
    • 6
    • 6
    Vincent Janssen gemileri yaktı! Beni Fenerbahçeye gönderin
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