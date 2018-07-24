Vincent Janssen gemileri yaktı! Beni Fenerbahçeye gönderin - Galeri - Fotomaç
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Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
24 Temmuz 2018 Salı, 01:07:53
Güncelleme: 01:15:26
Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
Fenerbahçe'de santrfor transferi halen belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Vincent Janssen'i yeninden kadroya katmak istiyor.
Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
Hollandalı oyuncunun yeniden kiralanması veya zorunlu satın alma teklifiyle bonservisinin alınması seçenekleri halen masada duruyor.
Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
Tottenham, anlaşma konusunda "tok satıcı" rolünü devam ettirirken, 24 yaşındaki golcünün tavrı transferde rotayı Fenerbahçe'ye çeviriyor.
Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
Hollandalı, Tottenham kulübüne gelen hiçbir teklifi beğenmezken, "Beni Fenerbahçe'ye yollayın" diyerek duruşunu bozmuyor.
Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"
Transferin Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalma riski bulunuyor.
SABAH
Vincent Janssen gemileri yaktı! "Beni Fenerbahçe'ye gönderin"