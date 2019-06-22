Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba...  Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba...  Son dakika haberleri

Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba...  Son dakika haberleri

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanaryalar bombayı patlattı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri:

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:35 Güncelleme: 22.06.2019 16:40
Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba...  Son dakika haberleri

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için girişimlerini hızlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba...  Son dakika haberleri

Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın onayı ile hamlelerini yapmak isteyen sarı kanaryalar, UEFA'nın olası ceza durumunu da hesaba katıyor.

Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba...  Son dakika haberleri

Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen sarı lacivertliler, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor.

Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba...  Son dakika haberleri

Sarı lacivertlilerin hedefinde İngiltere, Fransa ve İtalya ligleri bulunurken, gözlemcilerin raporu ve menajerlerin önerisi doğrultusunda da transfer hamleleri yapılıyor.

Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba...  Son dakika haberleri

Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN