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Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba... Son dakika haberleri
Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanaryalar bombayı patlattı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri:
22 Haziran 2019 Cumartesi 16:35
Güncelleme: 22.06.2019 16:40
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Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için girişimlerini hızlandırdı.
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Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın onayı ile hamlelerini yapmak isteyen sarı kanaryalar, UEFA'nın olası ceza durumunu da hesaba katıyor.
Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen sarı lacivertliler, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin hedefinde İngiltere, Fransa ve İtalya ligleri bulunurken, gözlemcilerin raporu ve menajerlerin önerisi doğrultusunda da transfer hamleleri yapılıyor.
Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyor.