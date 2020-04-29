Ve açıkladı! 'Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Ve açıkladı! "Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de..."

Fenerbahçe'de görev aldığı süre zarfı boyunca unutulmaz anılar yaşayan Samet Güzel, önemli açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin futbol yapılanmasının eski isimleri Terraneo, Comolli, Ersun Yanal, Aykut Kocaman ve Zico'ya dair sorulan soruları da yanıtlayan Güzel, Zlatan Ibrahimovic hakkında da görüşlerini aktardı. İşte o açıklamalar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 11:20 Güncelleme: 29.04.2020 11:36
Ve açıkladı! Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca tercümanlık yapan Samet Güzel, Spor Arena Instagram canlı yayınına konuk oldu.

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Ve açıkladı! Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de...

Samet Güzel'in açıklamaları şu şekilde;

19 yaşındayken Brezilya'ya gitmiştim. Annem, babam harçlık gönderiyordu. Saçlarım uzuyor tabii, berbere gittim. Ama çok pahalıydı. Bu kadar para vereceğime uzatayım saçları bari dedim. Uzatmaya başlayınca da saçların iğrenç bir dönemi var. O zaman şapka takmaya başladım. O zamandan beri şapka takıyorum.

Ve açıkladı! Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de...

'LİGLERİN BAŞLANGICI POTANSİYEL BİR TEHLİKE'
Bir futbolsever olarak futbol maçlarını çok özledim, takımımı çok özledim. Futbol konuşmayı özledim. Liglerin başlamasını tabii ki isterim. Ancak 8-10 yıl futbol camiasının içinde bulunmuş bir insan olarak çok büyük bir tehlike görüyorum. Ligleri başlattık diyelim, birinde corona çıkarsa o zaman ne yapacağız? Potansiyel bir tehlike olarak görüyorum. Keşke ligleri başlatsak ama şu aşamada bana mantıklı gelmiyor.

Ve açıkladı! Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de...

Bu sporu yaparken maske takmak vücuduna aldığın oksijeni kısıtlamak demektir. Zaten yaz ayında oynatmayı planlıyorlar. Futbol zaten kontakt bir oyun. İkili mücadeleler oluyor. Futbol bir temas oyunudur. Şu an için liglerin başlamasını riskli buluyorum.

Ve açıkladı! Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de...

'ŞAMPİYONLUK ADAYIM...'
Şampiyonluk adayım için net bir takım söyleyemiyorum. Kendi takımımım Fenerbahçe'ye odaklandım ama fazla bir şansı kalmadı. Matematiksel olarak şansı devam ediyor ama çok zor gözüküyor. Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. Son düzlükleri iyi oynayan bir Galatasaray gerçeği var. Başakşehir var. Tahmin etmek çok zor...

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