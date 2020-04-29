Ve açıkladı! "Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de..."

'LİGLERİN BAŞLANGICI POTANSİYEL BİR TEHLİKE'

Bir futbolsever olarak futbol maçlarını çok özledim, takımımı çok özledim. Futbol konuşmayı özledim. Liglerin başlamasını tabii ki isterim. Ancak 8-10 yıl futbol camiasının içinde bulunmuş bir insan olarak çok büyük bir tehlike görüyorum. Ligleri başlattık diyelim, birinde corona çıkarsa o zaman ne yapacağız? Potansiyel bir tehlike olarak görüyorum. Keşke ligleri başlatsak ama şu aşamada bana mantıklı gelmiyor.