Ve açıkladı! "Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de..."
Samet Güzel'in açıklamaları şu şekilde;
19 yaşındayken Brezilya'ya gitmiştim. Annem, babam harçlık gönderiyordu. Saçlarım uzuyor tabii, berbere gittim. Ama çok pahalıydı. Bu kadar para vereceğime uzatayım saçları bari dedim. Uzatmaya başlayınca da saçların iğrenç bir dönemi var. O zaman şapka takmaya başladım. O zamandan beri şapka takıyorum.
'LİGLERİN BAŞLANGICI POTANSİYEL BİR TEHLİKE'
Bir futbolsever olarak futbol maçlarını çok özledim, takımımı çok özledim. Futbol konuşmayı özledim. Liglerin başlamasını tabii ki isterim. Ancak 8-10 yıl futbol camiasının içinde bulunmuş bir insan olarak çok büyük bir tehlike görüyorum. Ligleri başlattık diyelim, birinde corona çıkarsa o zaman ne yapacağız? Potansiyel bir tehlike olarak görüyorum. Keşke ligleri başlatsak ama şu aşamada bana mantıklı gelmiyor.
'ŞAMPİYONLUK ADAYIM...'
Şampiyonluk adayım için net bir takım söyleyemiyorum. Kendi takımımım Fenerbahçe'ye odaklandım ama fazla bir şansı kalmadı. Matematiksel olarak şansı devam ediyor ama çok zor gözüküyor. Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. Son düzlükleri iyi oynayan bir Galatasaray gerçeği var. Başakşehir var. Tahmin etmek çok zor...