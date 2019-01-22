Valbuenadan Ersun Yanala skandal hareket! Yüzüne... - Fotomaç
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Valbuena'dan Ersun Yanal'a skandal hareket! Yüzüne...
Bursaspor maçında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yedek bıraktığı Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, 61. dakikada oyuna girerken yaptığı hareketle sarı lacivertli taraftarları çıldırttı!
22 Ocak 2019 Salı, 12:02:29
Güncelleme: 12:26:00
Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniye maçında oyundan alınınca sinirlenen ve yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Valbuena dün Ersun Yanal tarafından kızağa çekildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin baskı yediği dakikalarda Yanal, Fransız yıldızı oyuna almak istedi.
Ancak hocasının yüzüne bile bakmayan ve tavır yapan tecrübeli futbolcu, sahaya girmek istemedi.
61. dakikada isteksiz bir şekilde oyuna giren Valbuena, Bursa'nın attığı golde öncesi de hata yaptı.
Taraftarlar, sosyal medyadan Fransız oyuncuya büyük tepki gösterdi.