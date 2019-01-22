Valbuenadan Ersun Yanala skandal hareket! Yüzüne... - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Valbuena'dan Ersun Yanal'a skandal hareket! Yüzüne...

Bursaspor maçında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yedek bıraktığı Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, 61. dakikada oyuna girerken yaptığı hareketle sarı lacivertli taraftarları çıldırttı!

22 Ocak 2019 Salı, 12:02:29 Güncelleme: 12:26:00
Valbuenadan Ersun Yanala skandal hareket! Yüzüne...

Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniye maçında oyundan alınınca sinirlenen ve yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Valbuena dün Ersun Yanal tarafından kızağa çekildi.

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Valbuenadan Ersun Yanala skandal hareket! Yüzüne...

Fenerbahçe'nin baskı yediği dakikalarda Yanal, Fransız yıldızı oyuna almak istedi.

Valbuenadan Ersun Yanala skandal hareket! Yüzüne...

Ancak hocasının yüzüne bile bakmayan ve tavır yapan tecrübeli futbolcu, sahaya girmek istemedi.

Valbuenadan Ersun Yanala skandal hareket! Yüzüne...

61. dakikada isteksiz bir şekilde oyuna giren Valbuena, Bursa'nın attığı golde öncesi de hata yaptı.

Valbuenadan Ersun Yanala skandal hareket! Yüzüne...

Taraftarlar, sosyal medyadan Fransız oyuncuya büyük tepki gösterdi.

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