"Valbuena kaset şantajı yüzünden gitti"

"Aramız hep çok iyi olmuştur.. Evlenirken nikah şahidim oydu. 8-9 yaşından beri birbirimizi tanırız. O yaşlarda sürekli birlikteydik. 20 yıl sonra da birlikte Dünya Kupası'na gitmeyi başardık. Birlikte oynarken Bordeaux U19'dan ayrılması beni çok etkilemişti.