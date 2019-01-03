"Valbuena kaset şantajı yüzünden gitti"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena için yakın arkadaşı Rio Mavuba'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
3 Ocak 2019 Perşembe, 10:18:21
Güncelleme: 10:18:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı lacivertli ekibin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena bir süre önce yaşadığı seks kasediyle şantaj skandalı sonrası ülkesinde gündem olmuş, devam eden mahkeme, magazin muhabirlerinin devamlı takibi ve hakkında sıklıkla çıkan haberler nedeniyle sıkıntılı zamanlar geçirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu an FCE Mérignac-Arlac'ta forma giyen 34 yaşındaki Angola asıllı Fransız futbolcu Rio Mavuba, Fransa'da GQ dergisine verdiği özel röportajda yakın arkadaşı Valbuena hakkında açıklamalarda bulundu.
Mavuba, Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Valbuena'nın 'kaset şantajı' nedeniyle Fransa'dan ayrıldığını söyledi.
GQ dergisine konuşan 34 yaşındaki futbolcu, Valbuena ile uzun zamandır yakın arkadaş olduklarını ifade ederken şu ifadeleri kullandı:
"Aramız hep çok iyi olmuştur.. Evlenirken nikah şahidim oydu. 8-9 yaşından beri birbirimizi tanırız. O yaşlarda sürekli birlikteydik. 20 yıl sonra da birlikte Dünya Kupası'na gitmeyi başardık. Birlikte oynarken Bordeaux U19'dan ayrılması beni çok etkilemişti.