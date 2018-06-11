UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Şirketimiz, UEFA A listesine dahil edilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin pozitif olması şartını içermektedir. Mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 2018-19 sezonundan itibaren sınırlandırma sona erecektir.
Şirketimiz toplam 7.5 milyon Euro tutarına kadar UEFA katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup, bu tutarın 2 milyon Euro'luk kısmı 2015-16, 2016-17 ve 2017- 18 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA'ya ödenecektir. Kalan 5.5 milyon Euro üzerindeki tedbir şarta bağlı olup önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda UEFA tarafından kaldırılacaktır.
DENK BÜTÇE İÇİN GELİRLER ARTMALI
Bonservis kısıtlamasının kalkacağı transfer sezonunda "denk bütçe" şartı daha önemli hale geliyor. Çünkü Fenerbahçe, bu şartı tutturursa hem UEFA nezdindeki saygınlığını hem de gelecek sezonlar için yeni esneklikler kazanma şansını artıracak. Denk bütçe şartının yerine getirilmesi için en önemli nokta ise futbol gelirlerinin artması. Ali Koç'un mazbata töreninde taraftara yaptığı, "Forma satış rekoru kıralım, kombineleri hemen bitirelim" şeklindeki çağrısının altında yatan asıl gerçek bu. Yönetim, hem taraftarın kattığı değer hem de getireceği yeni sponsorluklarla gelirleri artıracak ve böylece Fenerbahçe transferde daha fazla hareket şansı elde edecek. (Sabah)
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