UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde

DENK BÜTÇE İÇİN GELİRLER ARTMALI

Bonservis kısıtlamasının kalkacağı transfer sezonunda "denk bütçe" şartı daha önemli hale geliyor. Çünkü Fenerbahçe, bu şartı tutturursa hem UEFA nezdindeki saygınlığını hem de gelecek sezonlar için yeni esneklikler kazanma şansını artıracak. Denk bütçe şartının yerine getirilmesi için en önemli nokta ise futbol gelirlerinin artması. Ali Koç'un mazbata töreninde taraftara yaptığı, "Forma satış rekoru kıralım, kombineleri hemen bitirelim" şeklindeki çağrısının altında yatan asıl gerçek bu. Yönetim, hem taraftarın kattığı değer hem de getireceği yeni sponsorluklarla gelirleri artıracak ve böylece Fenerbahçe transferde daha fazla hareket şansı elde edecek. (Sabah)