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Transferde resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlayan sarı lacivertlilerin, Bucaspor forması giyen Barış Sungur için resmi transfer teklifi yaptığı açıklandı. İşte o rakam ve detaylar...

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:30 Güncelleme: 18.05.2020 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





