Transferde resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlayan sarı lacivertlilerin, Bucaspor forması giyen Barış Sungur için resmi transfer teklifi yaptığı açıklandı. İşte o rakam ve detaylar...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:30
Güncelleme: 18.05.2020 17:29
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, genç golcü Barış Sungur için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.
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1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ifade etti.
Süper Lig'den 6, TFF 1'inci Lig'den ise 1 takımın Barış'ı istediğini dile getiren Başkan Aktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
"Kulüplerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.
BUCASPOR 500 BİN EURO İSTİYOR
Sarı-lacivertlilerin Barış Sungur için 500 bin Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.