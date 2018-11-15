Transfer avı! Comolli taarruza geçti... - Galeri - Fotomaç
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Transfer avı! Comolli taarruza geçti...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer avına çıktı.
15 Kasım 2018 Perşembe, 09:26:23
Güncelleme: 09:28:58
Fransız futbol adamının, Avrupa piyasasında fiyatların yüksek olması nedeniyle rotasını Güney Amerika'ya çevirdiği öğrenildi.
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Diego Reyes'ten memnun kalmayan Sarı-Lacivertliler'in önceliği savunmaya verdiği ve Comolli'nin de burada listedeki isimler için temasta bulunacağı belirtildi.
Teknik heyetin listesinde ilk sırada Jailson'un eski takım arkadaşı Wálter Kannemann olduğu ortaya çıktı.
Başkan Ali Koç'un da Koeman'ın onayı sonrasında Comolli'ye 'bu transferi bitir' direktifi verdiği belirtildi.
1.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Comolli burada Gremio ile pazarlıklara başlayacak… Fransız futbol adamı bu transfer öncesinde takımın başında bulunan Erwin Koeman'dan da onay aldı.