Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'nin sezon başına Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, performansıyla parlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'de gösterdiği golcü kimliğini Kosova formasıyla da gösteren Muriç, Avrupa'yı büyülemeye devam ediyor...
15 Ekim 2019 Salı 10:49
Güncelleme: 15.10.2019 10:50
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Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Avrupa'da esmeye devam ediyor...
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Euro 2020 elemelerinde A grubu karşılaşmasında Kosova, evinde Karadağ'ı konuk etti.
Kosova sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi mücadeleye damga vuran isim oldu.
Ev sahibi Kosova 10. dakikada Amir Rrahmani'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Daha sonra sazı eline alan isim Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç oldu.