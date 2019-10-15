Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'nin sezon başına Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, performansıyla parlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'de gösterdiği golcü kimliğini Kosova formasıyla da gösteren Muriç, Avrupa'yı büyülemeye devam ediyor...

15 Ekim 2019 Salı 10:49 Güncelleme: 15.10.2019 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





