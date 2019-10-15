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15 Ekim 2019, Salı
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Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'nin sezon başına Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, performansıyla parlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'de gösterdiği golcü kimliğini Kosova formasıyla da gösteren Muriç, Avrupa'yı büyülemeye devam ediyor...
15 Ekim 2019 Salı 10:49 Güncelleme: 15.10.2019 10:50
Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Avrupa'da esmeye devam ediyor...

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Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...

Euro 2020 elemelerinde A grubu karşılaşmasında Kosova, evinde Karadağ'ı konuk etti.

Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...

Kosova sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi mücadeleye damga vuran isim oldu.

Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...

Ev sahibi Kosova 10. dakikada Amir Rrahmani'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...

Daha sonra sazı eline alan isim Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç oldu.

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