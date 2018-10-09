Süper Ligdeki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!

Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu eleştirirken 'Dünya şampiyonasında Hollanda var mı? Avrupa'da var mı? Hollanda'da futbol geriye gidiyor mu? Rijkaard nerede? Hangi büyük kulüpte Hollandalı antrenör var?' ifadelerini kullanmıştı.