Süper Ligdeki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Süper Lig'deki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!

    Phillip Cocu Fenerbahçe'deki performansıyla Süper Lig'de çalışan Hollandalı teknik adamlar arasında son sırada yer aldı.
    9 Ekim 2018 Salı, 13:19:23 Güncelleme: 13:51:13
    Süper Lig'deki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!
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    Süper Ligdeki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!

    Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu da tartışılmaya devam ediliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Lig'deki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!
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    • 12
    Süper Ligdeki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!

    Ligin ilk 8 haftasında sadece 8 puan toplayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu bu performansıyla Süper Lig'deki en kötü Hollandalı teknik adam oldu.

    Süper Lig'deki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!
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    Süper Ligdeki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!

    Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu eleştirirken 'Dünya şampiyonasında Hollanda var mı? Avrupa'da var mı? Hollanda'da futbol geriye gidiyor mu? Rijkaard nerede? Hangi büyük kulüpte Hollandalı antrenör var?' ifadelerini kullanmıştı.

    Süper Lig'deki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!
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    Süper Ligdeki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!

    Rıdvan Dilmen, Hollanda ekolünün Türkiye gibi zorlu bir ligde işinin kolay olmadığını belirtirken, rakamlar da Dilmen'in haklılığına destek verdi.

    Süper Lig'deki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!
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    Süper Ligdeki en kötü Hollandalı hoca Phillip Cocu!

    Süper Lig'de Phillip Cocu ile birlikte bugüne kadar 6 farklı teknik adam görev alırken, bu teknik adamların hiçbiri 2 sezondan daha fazla Süper Lig'de çalışma şansı yakalayamadı.

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