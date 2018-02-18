Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu

Zeki Uzundurukan: Kod adı: Akıllı futbol!

Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetinden sonra takım olarak müthiş bir şampiyonluk havasına girmiş. Girmiş girmesine de... Ya 25 milyon Fenerbahçe taraftarı... Bu taraftar nerede? Neden şampiyonluk yolunda takımlarına yeterli desteği vermiyor.

Dün bakıyorum da Ülker Stadı'nın tribünlerinde yer yer boşluklar var...

Aykut Kocaman da futbolcuları da tribüne seyirci çekebilmek için daha ne yapsınlar!

Çok coşkulu bir ilk yarı izledik aslında.

Bunda Hikmet Karaman'ın Alanyaspor'unun oyunu keyifli hale getiren futbol anlayışının da rolü büyüktü. Çünkü Alanyaspor, Fenerbahçe'nin isminden ve gücünden hiç çekinmeden cesur bir futbol ortaya koydu. Daha maçın başında Kameni ile karşı karşıya kaldıkları pozisyon ve Kamerunlu file bekçisinin müthiş hamlesi... Dünkü maçta Volkan Demirel'in yerine görev yapan Kameni, ikisi süper olmak üzere 3 kurtarış yaptı ilk yarıda.