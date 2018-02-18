Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
Rıdvan Dilmen: Fener'de vurucu farkı
Alanya geçen sene zaten ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi.
Şimdi de ikinci sırada. Dolayısıyla Alanya'da teknik adamlar değişmiş olsa da atakta sıkıntı yok ama gol yeme problemi var. Geçen hafta Konyaspor'a takılmışlardı.
11 maçta 1 maç kazanabilmişler.
Fenerbahçe de genelde kazanarak, yenilmeden devam ediyor. İlk yarıda bütün gol pozisyonları gol olsa 3-3'tü. 0-0'ken Alanya'nın kaçırdığı, Kameni'nin de çıkardığı toplam 3 pozisyon var. Kalecinin ayağının iyi olması güzel, ayağıyla pozisyon çıkardı. Kameni oynadığı maçlarda güvensizlik vermedi.
Fark nerede diğer maçlara göre? Vurucuda... Giuliano fark yarattı. İkincisinde de pası attı.
Isla iyiye gidiyor
Isla üçüncü haftadır iyiye gidiyor.
Isla iyi oynadığı için devam ediyor ve Şener'i yedeğe attı. İkinci golün başlangıcında Isla vardı ama esas Giuliano araya nefis oynadı, öldürücü pası o attı.
Geçen hafta Başakşehir maçından sonra Aykut hoca, "Lig yeniden başladı" demişti. Bu maçı cepte görüyordu bence. Zayıf karnı çok pozisyon vermek olan bir takıma karşı oynayacağı için Dirar'ı dinlendirdi. Giuliano'yu oyundan çıkardı. Valbuena'yla başlamasının sebebi de hem oyuncuyu kaybetmemek, hem de "haftaya yoksun, biliyorsun" demekti bence. Alanyaspor gerçekten çok pozisyon veren bir takım.
İkinci yarı biraz daha pasla üstünlüğü ele aldı. Topal'ın 2 pozisyonu var. Josef'in 1 volesi var, bir de penaltı aldı. Bunlar önemli detaylar.
Osmanlıspor beraberliği sonrası oluşan görüntüden çok daha farklı noktadayız şu an. Kendi adıma hesaplarım Beşiktaş'ın ekstra kayıpları dışında normal gidiyor.
Galatasaray, Kasımpaşa'yı da yenerse, "Siz ne yaparsanız yapın" diyecektir. 4 haftalık periyodu bayağı uygun Galatasaray'ın.
F.Bahçe'nin de son 4 maçı böyle...
Normalde 40 bin civarı seyirci bekliyordum ama o kadar kişinin gelmemesi ilginç. 30 bin 600'de kalmış. Bu şartlarda hele....
AVERAJLARA DİKKAT
Şampiyonluk yarışında averajlar oldukça dikkatimi çekti. Genel averajlara iş kalırsa bir gol bile bela açabilir takımlara. Fenerbahçe +20, Beşiktaş +20, Galatasaray +21. Baktığımızda bundan sonra da takımların ligin sonuna kadar bu şekilde zorlu maçlara çıkacağı ortada. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek şart.
Erman Toroğlu: Giuliano da olmasa!
Maç 3-0.. Yazıyı yazmaya başladım.
Ne taraftan yazacağımı bilemiyorum.
Hani biraz pompa yapayım diyorum, gaz vereyim diyorum, biraz süsleyeyim diyorum; ama bir türlü bulamıyorum ne söyleyeceğimi ve ne yazacağımı..
Bu dakikaya kadar Fenerbahçe 3 gol atmış, biri penaltı (ki pozisyon net penaltı), biri net ofsayt; maç da olmuş sana 3-0... İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir de Mehmet Topal'la direği nişanladığı top var.
Yine ilk yarıda konuk ekip Alanyaspor'un kaçırdığı veya Fenerbahçe kalecisi Kameni'nin kurtardığı 3 net pozisyon var.
İşte bütün maçın özeti bu kadar.. Ama sahada futbol oynatmaya çalışan, ufak tefek faulleri vermeyen, oyun durmasın diyen bir hakem var; Ümit Öztürk...
Doğrusunu isterseniz o da olmasa, maç daha da kötüleşecek.
Bu yazıyı yazarken gerçekten zorlanıyorum.
Düşünün bu Fenerbahçe şu anda averajla ve maç fazlasıyla lig ikincisi... Peki, yalnız Fenerbahçe mi kötü oynuyor. Beşiktaş'a bakıyorsun aynı... Başakşehir, eski Başakşehir değil...
Galatasaray biraz göze hoş gelen işler yapıyor, o kadar.
O da ideal değil.
Dün akşam oynanan 90 dakikadan aklımda kalan 1 tane pozisyon var.
O da Giuliano'nun attığı ilk goldeki yaptığı klas hareketler.
Kaleciyi geçişi ve vuruşu... Bunlar, sadece üst düzey futbolcuların yapacağı hareketler.
Onun haricinde koca maç, 90 dakika bir sıkıntı.
Kusura bakmayın, daha iyi şeyler yazmayı inanın isterdim.
Ama benim adım Hıdır, yazabileceğim budur.
Doğru mudur?
Zeki Uzundurukan: Kod adı: Akıllı futbol!
Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetinden sonra takım olarak müthiş bir şampiyonluk havasına girmiş. Girmiş girmesine de... Ya 25 milyon Fenerbahçe taraftarı... Bu taraftar nerede? Neden şampiyonluk yolunda takımlarına yeterli desteği vermiyor.
Dün bakıyorum da Ülker Stadı'nın tribünlerinde yer yer boşluklar var...
Aykut Kocaman da futbolcuları da tribüne seyirci çekebilmek için daha ne yapsınlar!
Çok coşkulu bir ilk yarı izledik aslında.
Bunda Hikmet Karaman'ın Alanyaspor'unun oyunu keyifli hale getiren futbol anlayışının da rolü büyüktü. Çünkü Alanyaspor, Fenerbahçe'nin isminden ve gücünden hiç çekinmeden cesur bir futbol ortaya koydu. Daha maçın başında Kameni ile karşı karşıya kaldıkları pozisyon ve Kamerunlu file bekçisinin müthiş hamlesi... Dünkü maçta Volkan Demirel'in yerine görev yapan Kameni, ikisi süper olmak üzere 3 kurtarış yaptı ilk yarıda.
Fenerbahçe'nin ilk yarıda rakibe net gol pozisyonları vermesinde Neto ve Roman ikilisinin anlaşamamasının ve uyumsuz görüntüsünün rolü büyüktü.
Giuliano'nun golü tam bir sanat eseriydi.
Brezilyalı oyuncu, Valbuena'nın asistinde adeta Alanyaspor savunmasını bir gemi gibi yarıp geçti ve şık bir gol attı. Son haftaların formda ismi Fernandao dün de sahnedeydi. Fenerbahçe, ilk yarıda skor talebasına 3'ü 4'ü yazdırabilecek pozisyonlar buldu. Ama Alanyaspor da ilk yarıda çok coşkulu oynadı.
Valbuena tatlı bela...
Valbuena 2. ve 3. bölgede harika işler yapıyor ama kaptırdığı her top, rakip için atak başlangıcına dönüşüyor. Bu durum da Fenerbahçe'yi takım olarak yoruyor.
Bu yüzden Aykut Kocaman, zorluk derecesi yüksek maçlara Valbuena ile başlamayarak doğru olanı yapıyor.
Fernandao'nun attığı golde 'ofsayt' kararı verilmeliydi.
İkinci yarıda Fernandao'nun bir şutunda Barış Başdaş, ayakları kale çizgisinin içinde topa müdahale ediyor. Ama hakem Ümit Öztürk, bu pozisyonda yan hakemine danışarak gol kararı vermedi.
Zor bir pozisyondu hakemlik açısından.
Hakemin buradaki kararına saygı duymak lazım.
Ümit Öztürk'ün Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise doğru. Çünkü De Souza'ya net bir müdahale var. Giuliano'nun penaltı golü ile skor 3-0 olduktan sonra tribünlerin coşkusu görülmeye değerdi.
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda engelleri kayıpsız aşarken, müthiş bir özgüven kazandı. Gelecek hafta Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe'nin önündeki en zor engel gibi duruyor. Talisca ve Pepe olmasa da Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır.
Ama şu bir gerçek ki; Fenerbahçe, güzel futboldan çok akıllı futbol oynuyor.
Ligin boyunun kısalmaya başladığı şu dönemde şampiyonluk adaylarından çok iyi futbol beklememek lazım.
Çünkü onların artık ilk hedefi önce 3 puan, sonra göze hoş gelen futbol....
Gürkan Kubilay: Kocaman adalet
Ön alanda basarak başladı F.Bahçe ama daha pozisyon bulamadan savunmasının arasına atılan pasta , kurtarışın kralını yapan Kameni'ye şükrediyordu.
Alanya'nın başlardaki yüksek tempolu ve hırslı oyunu F.Bahçe'nin boş alan bulmasını engelliyordu. Ama bu direncin konsantrasyonu uzun süremezdi. ve Valbuena'nın ara pasında topu alış ve kaleciyi çalımlayış dersi veren Giuliano golü attı. Takım önde idi ama savunma arkasına her Alanya'lı deparı , yüksek her top sıkıntı yarattı.
Kameni 25 dakikada 3 golü önlemişti.
İyi oynayan Alanya idi ama ofsayt olan pozisyonda Fernandao 2. yi de buluyordu. 2 takım da gol için oynuyor, H.Ali, Valbuena, Josef, Giuliano, Efecan ve Emre , Douglas göze çarpıyordu. Kalabalık gidince pozisyon bulan, Topal ile direği geçemeyen F.Bahçe oluyor, Alanya'nın hücuma dönük oyunu seyir zevkine katkı sağlıyordu.
Değişim tam zamanında
İkinci yarı, önümüzdeki haftaki maçları da düşünerek oyunu kontrol etmek isteyecekti F.Bahçe. Öyle de başladı, maçın en iyisi Josef, atak yönlendiren de oluyordu.
Aatıf , öne de oynamayı hatırlayıp keyif veriyordu, seyirci mutluydu. Gol geliyorum diyordu , Josef'in aldığı penaltı ile geldi de.
Üst üste Başakşehir temposunda maç oynamasını beklemek zor F.Bahçe'den. Çünkü takıma devre arası çok yüklenme olduğu için kas sakatlıkları yaşanabilir. Bu nedenle bu maçtaki akıllı futbolunu, Giuliano ve Aatıf'ı erken ve doğru kararla oyundan alarak taçlandırdı Kocaman.
Emre Bol: Dikkat dikkat!
Maçın ilk yarısı belki de Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu en kötü performanstı!
Hata yapan, şanssızlık yaşayan Fenerbahçe'yi görmüştük ama bu kadar kötü oynadığına ilk kez şahit olduk.
Bakmayın siz ilk yarıda skorun 2-0 olduğuna...
Alanya ekibi girdiği pozisyonları gol yapabilseydi bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Neyse ki 2. yarı Fenerbahçe kendine geldi. Aslında şuna dikkat çekmek istiyorum. Rakipler karşılaşmanın başında, güçlü olduğu dakikalarda direnç gösteriyor. Ama dakikalar geçtikçe sarı lacivertlilerin fizik üstünlüğü kendini göstermeye başlıyor.
Dün ikinci yarıda Alanyasporlu futbolcular tamamen oyundan düştü, ayakta kalan kazandı.
Aykut Kocaman'ın Valbuena tercihini doğru buluyorum. Kadıköy'de daha istekli oynuyor Fransız... Bence, "Savunmayı taraftarın yaptığı maçlarda" tercihi hep Valbuena olmalı. Hem onu küstürmezsin hem de böylesine önemli bir hücum oyuncusunu kullanmış olursun.
Fernandao'nun golü ofsayttı. Bu hakem hatasını Fenerbahçe'nin üzerinde baskı kurmak için kullananlar olacaktır.
Algı çalışması başlar!
Talisca'nın kart cezalısı olma durumuyla ortalığı ayağa kaldıranlar, "Hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor" algısıyla önümüzdeki hafta oynanacak derbi maçın hakemini etkilemenin planları yapıyor. Ne olursa olsun buna izin verilmemeli.
Fenerbahçe bu sezon hakem hatalarından en çok çeken takım durumunda...
Buradan Futbol Federasyonu yetkililerine sesleniyorum.
Gerekirse Talisca'nın haksız cezasını kaldırın. Ama derbide büyük bir hakem hatası yaşanmasına izin vermeyin.
Çıksın iki takım, kim iyiyse o kazansın.
Artık hakemleri konuşmaktan bıktık, usandık. İsla ve Kameni Alanya maçının öne çıkan oyuncularıydı. Volkan Demirel'in rahatsızlandığı haftada üst düzey bir performans gösteren Kameni'yi tebrik etmek gerekiyor. Fenerbahçe her maç üzerine koyarak adeta güç gösterisi yapıyor. Maçın kontrolünü hep elinde tutuyor, vitesi istediği gibi yükseltip, düşürüyor. Savunmanın akan oyunda, yüksek toplar geldiğinde adam paylaşımında sıkıntılar yaşadığını görüyoruz.
Aykut Kocaman buna bir çözüm bulmalı.
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