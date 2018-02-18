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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu

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    Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu

    Erman Toroğlu: Giuliano da olmasa!

    Maç 3-0.. Yazıyı yazmaya başladım.
    Ne taraftan yazacağımı bilemiyorum.
    Hani biraz pompa yapayım diyorum, gaz vereyim diyorum, biraz süsleyeyim diyorum; ama bir türlü bulamıyorum ne söyleyeceğimi ve ne yazacağımı..
    Bu dakikaya kadar Fenerbahçe 3 gol atmış, biri penaltı (ki pozisyon net penaltı), biri net ofsayt; maç da olmuş sana 3-0... İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir de Mehmet Topal'la direği nişanladığı top var.
    Yine ilk yarıda konuk ekip Alanyaspor'un kaçırdığı veya Fenerbahçe kalecisi Kameni'nin kurtardığı 3 net pozisyon var.
    İşte bütün maçın özeti bu kadar.. Ama sahada futbol oynatmaya çalışan, ufak tefek faulleri vermeyen, oyun durmasın diyen bir hakem var; Ümit Öztürk...
    Doğrusunu isterseniz o da olmasa, maç daha da kötüleşecek.
    Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu

    Zeki Uzundurukan: Kod adı: Akıllı futbol!
    Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetinden sonra takım olarak müthiş bir şampiyonluk havasına girmiş. Girmiş girmesine de... Ya 25 milyon Fenerbahçe taraftarı... Bu taraftar nerede? Neden şampiyonluk yolunda takımlarına yeterli desteği vermiyor.
    Dün bakıyorum da Ülker Stadı'nın tribünlerinde yer yer boşluklar var...
    Aykut Kocaman da futbolcuları da tribüne seyirci çekebilmek için daha ne yapsınlar!
    Çok coşkulu bir ilk yarı izledik aslında.
    Bunda Hikmet Karaman'ın Alanyaspor'unun oyunu keyifli hale getiren futbol anlayışının da rolü büyüktü. Çünkü Alanyaspor, Fenerbahçe'nin isminden ve gücünden hiç çekinmeden cesur bir futbol ortaya koydu. Daha maçın başında Kameni ile karşı karşıya kaldıkları pozisyon ve Kamerunlu file bekçisinin müthiş hamlesi... Dünkü maçta Volkan Demirel'in yerine görev yapan Kameni, ikisi süper olmak üzere 3 kurtarış yaptı ilk yarıda.
    Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu

    Zor bir pozisyondu hakemlik açısından.
    Hakemin buradaki kararına saygı duymak lazım.
    Ümit Öztürk'ün Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise doğru. Çünkü De Souza'ya net bir müdahale var. Giuliano'nun penaltı golü ile skor 3-0 olduktan sonra tribünlerin coşkusu görülmeye değerdi.
    Fenerbahçe şampiyonluk yolunda engelleri kayıpsız aşarken, müthiş bir özgüven kazandı. Gelecek hafta Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe'nin önündeki en zor engel gibi duruyor. Talisca ve Pepe olmasa da Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır.
    Ama şu bir gerçek ki; Fenerbahçe, güzel futboldan çok akıllı futbol oynuyor.
    Ligin boyunun kısalmaya başladığı şu dönemde şampiyonluk adaylarından çok iyi futbol beklememek lazım.
    Çünkü onların artık ilk hedefi önce 3 puan, sonra göze hoş gelen futbol....

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