Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Üst üste çıktığı 2 deplasmanda 4 puan kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de 14. haftanın maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçta gülen taraf 5-2 ile Fenerbahçe oldu. Henüz 9'da Sio'nun golüyle şok yaşayan Kanarya, rakibine Muriç(2), Gustavo, Ferdi ve Max Kruse ile cevap verdi. Skoru belirleyen gol Stancu'dan gelirken gelecek hafta lider Sivasspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, zorlu deplasman öncesi moral depoladı. Spor yazarları da Fenerbahçe'nin farklı kazandığı karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

7 Aralık 2019 Cumartesi 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





