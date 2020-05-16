Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli yıldız ayrılığı açıkladı! "Maaş ödemiyorlar"

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğu kimselere kaptırmak istemiyor. Liglere verilen arada en hareketli ekiplerden olan sarı-lacivertlilerin gündemi oldukça yoğun teknik direktör arayışlarının yanında bazı isimlerle de yollarını ayıracak Sarı Kanarya'nın yıldız isminden flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)