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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli yıldız ayrılığı açıkladı! "Maaş ödemiyorlar"
Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğu kimselere kaptırmak istemiyor. Liglere verilen arada en hareketli ekiplerden olan sarı-lacivertlilerin gündemi oldukça yoğun teknik direktör arayışlarının yanında bazı isimlerle de yollarını ayıracak Sarı Kanarya'nın yıldız isminden flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:26
Güncelleme: 16.05.2020 14:29
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren ekiplerden Fenerbahçe hareketli günler geçiriyor.
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Bu sezondan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası, şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.
Önümüzdeki kupanın sahibi olarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar bu yönde devam ederken birçok isim gündeme geliyor.
Öte yandan takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayırma planı yapan Sarı Kanarya'da, yıldız bir isimden flaş bir ayrılık itirafı geldi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertlilerin 2017 yılında İtalya'nın Cagliari takımından kadrosuna kattığı Mauricio Isla, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.