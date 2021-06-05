Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe mutlak şampiyonluk hedefliyor. Yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, kadroda bulunan bazı isimler için de yeni kararlar alma aşamasında. Bu isimlerden olan ve yurt dışından birçok transfer teklifi alan Yunan oyuncu Dimitris Pelkas için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (FB haberi)