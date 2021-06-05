Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe mutlak şampiyonluk hedefliyor. Yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, kadroda bulunan bazı isimler için de yeni kararlar alma aşamasında. Bu isimlerden olan ve yurt dışından birçok transfer teklifi alan Yunan oyuncu Dimitris Pelkas için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe'de sezona damga vuran Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euroya transfer edilmişti. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Pelkas'ın sözleşmesinde yer alan madde herkesi şoke etti. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

2020-2021 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden Pelkas için transfer iddiaları her geçen gün artıyor. Yunan yıldız Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

LYON DEVREYE GİRDİ
Sarı Lacivertli formayla 34 maça çıkan Pelkas toplamda 8 gol atıp 8 asist yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon içinde Rusya'dan transfer teklifleri alan Dimitris Pelkas için bu kez Lyon devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Fransız basınında çıkan iddialara göre Lyon, Pelkas için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe ise Lyon'a en az 10 milyon euro istediklerini iletti. Transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku! Sözleşmesindeki o madde...

RUBIN KAZAN DA PELKAS İÇİN NABIZ YOKLUYOR
Rusya Premier Lig ekiplerinden Rubin Kazan'ın da Pelkas için Fenerbahçe ile temasa geçtiği iddia edilirken Pelkas'ın kesin kararını henüz vermediği ifade edildi. Yunan yıldız Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi.

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