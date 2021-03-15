Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna çok önemli isimleri kazandıran Fenerbahçe'de yaşanan hezimetin faturası Erol Bulut'a kesildi. Sarı lacivertlilerde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının planlarının yapıldığı ve yerine gelecek hoca adaylarının da belirlemek için çalışmalara başlandığı belirtildi. Hoca adayları gündeme gelirken, derbini kaybedilmesi durumunda Kanarya'nın B planı da belli oldu. İşte o hoca adayları ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde Gençlerbirliği yenilgisi sonrası ortalık karıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Fenerbahçe'de taraftarlar oynanan kötü oyun ve alınan mağlubiyetler nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

SAHASINDA 6. MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılarak bu sezon evindeki 6. yenilgisini aldı. Daha önce İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor; Galatasaray ve Göztepe'ye yenilen sarı lacivertliler, son olarak Ankara temsilcisine boyun eğdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Sosyal medyada oynanan kötü futbola isyan eden taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Takvim'in haberine göre; Yaşanan bu gelişmelerin ardından tüm gözler teknik direktör Erol Bulut'a döndü. İstifası beklenen teknik adamın istifayı düşünmediği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu operasyonun düğmesine bastı.

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