Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminin B planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine o isim...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna çok önemli isimleri kazandıran Fenerbahçe'de yaşanan hezimetin faturası Erol Bulut'a kesildi. Sarı lacivertlilerde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının planlarının yapıldığı ve yerine gelecek hoca adaylarının da belirlemek için çalışmalara başlandığı belirtildi. Hoca adayları gündeme gelirken, derbini kaybedilmesi durumunda Kanarya'nın B planı da belli oldu. İşte o hoca adayları ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri