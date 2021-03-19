Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti talihsiz sakatlığının ardından Arjantin'e gitmişti. Sarı-lacivertliler 4 aydır takımdan uzak olan Arjantinli futbolcunun dönüşünü bekliyor. Sarı-lacivertlilere kısa sürede 9 puanlık katkıda bulunan Perotti'nin durumu yakından takip ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

Sezon başında büyük beklentilerle gelen ancak sakatlık korkusu da bilinen Diego Perotti, 4 aydır takımdan uzak kalmasına rağmen taraftarların yakından takip ettiği bir isim oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

DERBİDE SAKATLANDI

Sarı-lacivertli forma ile 4 maçta 3 gol atarak kısa sürede kendisini sevdiren Perotti, 29 Kasım 2020'deki Beşiktaş derbisinde 37. dakikada sakatlanarak çıkmıştı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

KISA SÜREDE YÜKSEK VERİM

Arjantinli futbolcu o tarihten sonra bir daha takıma dönemedi ve sezonu kapattı. Ancak kısa süredeki başarısıyla tecrübeli yıldız, kendisini ispatladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

3 golle Fenerbahçe'ye bu kadar kısa sürede 9 puanlık katkı yapan 32 yaşındaki futbolcu 64 dakikada 1 gol atma ortalaması yakaladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

Deneyimli yıldız sadece 192 dakika süre alıp 6 puanlık katkısıyla takımın en verimli isimlerinden oldu. Kalitesi, yeteneği ve golleriyle sivrilen Perotti'yi taraftarlar kısa sürede çok sevdi.

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