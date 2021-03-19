Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti talihsiz sakatlığının ardından Arjantin'e gitmişti. Sarı-lacivertliler 4 aydır takımdan uzak olan Arjantinli futbolcunun dönüşünü bekliyor. Sarı-lacivertlilere kısa sürede 9 puanlık katkıda bulunan Perotti'nin durumu yakından takip ediliyor.
19 Mart 2021 Cuma 09:41, Güncelleme 19.03.2021 09:54
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!