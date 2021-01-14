GaleriFenerbahçeSon dakika: Mesut Özil Fenerbahçe için devreye girdi! "Gel birlikte gidelim"
Son dakika: Mesut Özil Fenerbahçe için devreye girdi! "Gel birlikte gidelim"
Kariyerine Arsenal'de devam eden Mesut Özil için Fenerbahçe taraftarı artık günleri sayıyor. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, Mesut Özil'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmesini beklediklerini vurguladı. Mesut Özil'in ayrıca Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isimle görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
14 Ocak 2021 Perşembe 08:54, Güncelleme 14.01.2021 08:57
Son dakika: Mesut Özil Fenerbahçe için devreye girdi! "Gel birlikte gidelim"