Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi

Fenerbahçe'de yaşanan Kruse depreminin yankıları sürüyor. Alman oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın oyuncularından Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." ifadeleri kullanılmıştı. Sarı-lacivertlilerde henüz Kruse şoku henüz atlatılamamışken, bir ismin daha FIFA'ya gittiği öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...