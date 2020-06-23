Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi

Fenerbahçe'de yaşanan Kruse depreminin yankıları sürüyor. Alman oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın oyuncularından Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." ifadeleri kullanılmıştı. Sarı-lacivertlilerde henüz Kruse şoku henüz atlatılamamışken, bir ismin daha FIFA'ya gittiği öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

23 Haziran 2020 Salı 16:27 Güncelleme: 23.06.2020 16:27
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi

Fenerbahçe için kâbus gibi geçen sezonda problemler bitmek bilmiyor. Ligin başladığı günden bu yana beklentilerin çok altında bir performans sergileyen sarı-lacivertliler yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışında havlu atmıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi

AVRUPA HAYAL OLDU!
Avrupa Kupaları'na gidebilmek için tek seçenek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda, Trabzonspor'a iki maçta da yenilen sarı-lacivertliler, bu şansını da kaybederek, ekonomik anlamda büyük bir getiri sağlayacak olan Avrupa Kupaları'na katılma şansını da kaybetmişti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi

Corona virüsü sonrası hali hazırda kötü olan mali durumu daha da büyük bir yara alan sarı-lacivertliler, tüm bu sorunlar sonrası Alman futbolcu Max Kruse hakkında yaşanan gelişmeyle adeta şoke olmuştu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi

KRUSE AYRILIĞI SONRASI...
Sarı-lacivertlilerin Alman ekibi Werder Bremen'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı oyuncu, ücretini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve ayrılığı duyurmuştu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi

Fenerbahçe'de Max Kruse şokunun yankıları devam ederken, bu gelişme sonrası sorunlar büyüyerek devam ediyor.

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