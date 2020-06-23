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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi
Fenerbahçe'de yaşanan Kruse depreminin yankıları sürüyor. Alman oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın oyuncularından Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." ifadeleri kullanılmıştı. Sarı-lacivertlilerde henüz Kruse şoku henüz atlatılamamışken, bir ismin daha FIFA'ya gittiği öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
23 Haziran 2020 Salı 16:27
Güncelleme: 23.06.2020 16:27
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Fenerbahçe için kâbus gibi geçen sezonda problemler bitmek bilmiyor. Ligin başladığı günden bu yana beklentilerin çok altında bir performans sergileyen sarı-lacivertliler yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışında havlu atmıştı.
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AVRUPA HAYAL OLDU! Avrupa Kupaları'na gidebilmek için tek seçenek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda, Trabzonspor'a iki maçta da yenilen sarı-lacivertliler, bu şansını da kaybederek, ekonomik anlamda büyük bir getiri sağlayacak olan Avrupa Kupaları'na katılma şansını da kaybetmişti.
Corona virüsü sonrası hali hazırda kötü olan mali durumu daha da büyük bir yara alan sarı-lacivertliler, tüm bu sorunlar sonrası Alman futbolcu Max Kruse hakkında yaşanan gelişmeyle adeta şoke olmuştu.
KRUSE AYRILIĞI SONRASI... Sarı-lacivertlilerin Alman ekibi Werder Bremen'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı oyuncu, ücretini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve ayrılığı duyurmuştu.
Fenerbahçe'de Max Kruse şokunun yankıları devam ederken, bu gelişme sonrası sorunlar büyüyerek devam ediyor.