Galeri Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Bir kez daha karşı karşıya

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Bir kez daha karşı karşıya

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk hedefleri doğrultusunda hedef belirleyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu şampiyon olmak isteyen Süper Lig'in iki devi, ara transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş transferi için yarışan iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya... İşte o isim ve tüm detaylar...