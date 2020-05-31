Son dakika: Fenerbahçe'den 7 yeni imza! Resmen açıklandı...
Fenerbahçe kadın basketbol takımı yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gün içerisinde birçok isimle yeni sözleşme imzalarken, 1 yeni ismi de kadrosuna kattı. İşte sarı-lacivertli kadın basketbol takımında yaşanan son gelişmeler. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Fenerbahçe, kadın basketbol takımının milli oyuncusu Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesini uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Milli Takım oyuncumuz Olcay Çakır Turgut 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice zaferlere!" ifadesi kullanıldı.