Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!

Corona virüsü tüm dünya üzerinde etkisini sürdürürken, liglerin durmasını fırsat bilen Süper Lig ekipleri kadro güçlendirme çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu süreçte en hareketli takımlardan olan Galatasaray ve Fenerbahçe temaslarını sürdürürken, transferde bir kez daha karşı karşıya geldiler. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri...