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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!
Corona virüsü tüm dünya üzerinde etkisini sürdürürken, liglerin durmasını fırsat bilen Süper Lig ekipleri kadro güçlendirme çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu süreçte en hareketli takımlardan olan Galatasaray ve Fenerbahçe temaslarını sürdürürken, transferde bir kez daha karşı karşıya geldiler. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:52
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Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle 12 Haziran'da başlaması planlanan ligler için takımlar sahaya inerken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.
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Yeni sezonda zirve yarışı verecek olan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de öncelik yeni teknik direktöre verildi.
Ligin sona ermesinin ardından futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirecek olan Kanarya, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin, 48 yaşındaki teknik adamda son anda bir pürüz çıkması halinde takımın başına Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u getirmeyi planladığı öğrenildi.