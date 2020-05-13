Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!

Corona virüsü tüm dünya üzerinde etkisini sürdürürken, liglerin durmasını fırsat bilen Süper Lig ekipleri kadro güçlendirme çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu süreçte en hareketli takımlardan olan Galatasaray ve Fenerbahçe temaslarını sürdürürken, transferde bir kez daha karşı karşıya geldiler. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:52
Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle 12 Haziran'da başlaması planlanan ligler için takımlar sahaya inerken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!

Yeni sezonda zirve yarışı verecek olan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de öncelik yeni teknik direktöre verildi.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!

Ligin sona ermesinin ardından futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirecek olan Kanarya, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!

Sarı-lacivertlilerin, 48 yaşındaki teknik adamda son anda bir pürüz çıkması halinde takımın başına Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u getirmeyi planladığı öğrenildi.

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