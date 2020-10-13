GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Sözleşmesi feshedilecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Sözleşmesi feshedilecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona bomba transferlerle başlayan Fenerbahçe'de birçok isim ile de yollar ayrılmıştı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde ayrılıklar yaşanmaya devam edecek. Kanarya, kadroda düşünmediği yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri de ayrılığın yakın olduğunu doğruladı ve gelişmeleri aktardı. İşte son detaylar...
13 Ekim 2020 Salı 09:07, Güncelleme 13.10.2020 09:09
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Sözleşmesi feshedilecek