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Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. İtalya basınınındaki habere göre, uzun zamandır 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren Lazio görüşmeleri durdurdu. İşte Lazio'nun aldığı bu kararın sebebi ve yaşanan gelişmelerin detayları...
4 Eylül 2020 Cuma 12:02
Güncelleme: 04.09.2020 12:02
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Uzun süredir devam eden Fenerbahçe - Muriqi - Lazio transfer üçgeninde yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Kosovalı golcü, Fenerbahçe gündeminin en üst sırasında yer alırken, transferdeki bilmece sürüyor.
YENİ OPERASYON MURIQI'YI BEKLİYOR Sarı-lacivertli kurmaylar transferde Muriqi'nin son durumuna göre yeni yol haritasını belirleme kararı aldı.
26 yaşındaki futbolcunun Lazio'ya transferiyle ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
GÖRÜŞMELER DURDU! Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio, Vedat Muriqi ve Mohamed Fares için görüşmelerini bir süreliğine durdurdu.