Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. İtalya basınınındaki habere göre, uzun zamandır 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren Lazio görüşmeleri durdurdu. İşte Lazio'nun aldığı bu kararın sebebi ve yaşanan gelişmelerin detayları...

4 Eylül 2020 Cuma 12:02 Güncelleme: 04.09.2020 12:02
Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu

Uzun süredir devam eden Fenerbahçe - Muriqi - Lazio transfer üçgeninde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu

Kosovalı golcü, Fenerbahçe gündeminin en üst sırasında yer alırken, transferdeki bilmece sürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu

YENİ OPERASYON MURIQI'YI BEKLİYOR
Sarı-lacivertli kurmaylar transferde Muriqi'nin son durumuna göre yeni yol haritasını belirleme kararı aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu

26 yaşındaki futbolcunun Lazio'ya transferiyle ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu

GÖRÜŞMELER DURDU!
Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio, Vedat Muriqi ve Mohamed Fares için görüşmelerini bir süreliğine durdurdu.

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