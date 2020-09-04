Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. İtalya basınınındaki habere göre, uzun zamandır 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren Lazio görüşmeleri durdurdu. İşte Lazio'nun aldığı bu kararın sebebi ve yaşanan gelişmelerin detayları...