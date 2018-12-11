Slimaniden Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! - Galeri - Fotomaç
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Slimani'den Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!
Fenerbahçe'nin performansıyla eleştirilen Cezayirli yıldızı İslam Slimani, bu defa takım arkadaşına söylediği sözlerle gündeme geldi.
11 Aralık 2018 Salı, 11:44:43
Güncelleme: 11:48:56
Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızı Slimani gündemden düşmüyor.
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Performansıyla eleştirilen Slimani, bu kez takım arkadaşına söylediği sözlerle gündem oldu.
Süper Lig'in 15 haftası geride kalırken yalnızca 1 gol atabilen Slimani, taraftarın da tepkisini çekmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Giresunspor maçında ağları sarsan Slimani, maçtan sonra yaptığı açıklamada "gollerin devamı gelecek" demişti.
Ancak yıldız isim ligde Akhisarspor deplasmanında oynanan ve 3-0 kaybedilen maçta, yine yokları oynamıştı.