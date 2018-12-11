Slimaniden Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Slimani'den Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe'nin performansıyla eleştirilen Cezayirli yıldızı İslam Slimani, bu defa takım arkadaşına söylediği sözlerle gündeme geldi.
11 Aralık 2018 Salı, 11:44:43 Güncelleme: 11:48:56
Slimaniden Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızı Slimani gündemden düşmüyor.

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Slimaniden Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Performansıyla eleştirilen Slimani, bu kez takım arkadaşına söylediği sözlerle gündem oldu.

Slimaniden Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Süper Lig'in 15 haftası geride kalırken yalnızca 1 gol atabilen Slimani, taraftarın da tepkisini çekmişti.

Slimaniden Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Giresunspor maçında ağları sarsan Slimani, maçtan sonra yaptığı açıklamada "gollerin devamı gelecek" demişti.

Slimaniden Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Ancak yıldız isim ligde Akhisarspor deplasmanında oynanan ve 3-0 kaybedilen maçta, yine yokları oynamıştı.

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