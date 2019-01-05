Skrtelin yerine o geliyor!

Skrtel'in yerine o geliyor!

Fenerbahçe, takımdan ayrılması gündemde olan Skrtel'in yerine adayını belirledi. İşte İspanyol basınının da yazdığı o isim...

5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:56:04 Güncelleme: 20:12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





