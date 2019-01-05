Skrtelin yerine o geliyor! - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Skrtel'in yerine o geliyor!

Fenerbahçe, takımdan ayrılması gündemde olan Skrtel'in yerine adayını belirledi. İşte İspanyol basınının da yazdığı o isim...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:56:04 Güncelleme: 20:12:11
Skrtelin yerine o geliyor!

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi.

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Skrtelin yerine o geliyor!

Fenerbahçe'nin Aleves'te forma giyen savunma oyuncusu Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığı belirtildi.

Skrtelin yerine o geliyor!

Ocak ayında yapılacak takviyeler ile birlikte Süper Lig'in ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe'de transferde öncelikli hedef savunma güvenliğini arttırmak.

Skrtelin yerine o geliyor!

Bu doğrultuda ilk adım Sadık Çiftpınar transferi ile atılmıştı...

Skrtelin yerine o geliyor!

Martin Skrtel'in takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'de gündeme Guillermo Maripan ismi geldi.

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