Skrtelin yerine o geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Skrtel'in yerine o geliyor!
Fenerbahçe, takımdan ayrılması gündemde olan Skrtel'in yerine adayını belirledi. İşte İspanyol basınının da yazdığı o isim...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:56:04
Güncelleme: 20:12:11
Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi.
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Fenerbahçe'nin Aleves'te forma giyen savunma oyuncusu Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığı belirtildi.
Ocak ayında yapılacak takviyeler ile birlikte Süper Lig'in ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe'de transferde öncelikli hedef savunma güvenliğini arttırmak.
Bu doğrultuda ilk adım Sadık Çiftpınar transferi ile atılmıştı...
Martin Skrtel'in takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'de gündeme Guillermo Maripan ismi geldi.