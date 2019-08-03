Skrtel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte yeni takımı

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler,sözleşmesi sona eren ve yeni mukavele için görüşmelerini sürdürdüğü Martin Skrtel ile anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe defterini kapatmaya hazırlanan Slovak futbolcunun yeni takımının belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin stoper transferiyle ilgili son gelişmeler...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 22:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





