Simon Kjaer'in menajeri resmen açıkladı! Sakatlık ve emeklilik...

2015-2017 yıllarında Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında sarı-lacivertli ekibe geri dönmesi gündemde olan Simon Kjaer'in belinde riskli bir bölgede 4 milimlik kayma olduğu ve futbol hayatının biteceği iddia ediliyordu. Konuyla alakalı Danimarkalı stoperin Lars Hendel'den açıklama geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

8 Aralık 2019 Pazar 20:21 Güncelleme: 08.12.2019 20:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





