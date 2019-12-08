Simon Kjaer'in menajeri resmen açıkladı! Sakatlık ve emeklilik... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Simon Kjaer'in menajeri resmen açıkladı! Sakatlık ve emeklilik...

2015-2017 yıllarında Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında sarı-lacivertli ekibe geri dönmesi gündemde olan Simon Kjaer'in belinde riskli bir bölgede 4 milimlik kayma olduğu ve futbol hayatının biteceği iddia ediliyordu. Konuyla alakalı Danimarkalı stoperin Lars Hendel'den açıklama geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
8 Aralık 2019 Pazar 20:21 Güncelleme: 08.12.2019 20:21
Simon Kjaer'in menajeri resmen açıkladı! Sakatlık ve emeklilik...

Danimarkalı stoper Simon Kjaer, 2015-2017 yıllarında Fenerbahçe'de forma giymişti.

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Simon Kjaer'in menajeri resmen açıkladı! Sakatlık ve emeklilik...

Türkiye'de top koşturduğu dönemde sarı-lacivertli taraftarların gözbebeği haline gelen Kjaer, 12.5 milyon euro'ya Sevilla'nın yolunu tutmuştu.

Simon Kjaer'in menajeri resmen açıkladı! Sakatlık ve emeklilik...

İspanyol ekibinde beklenen performansı gösteremeyen tecrübeli oyuncunun sezon başında Sarı Kanaryalar'a tekrar döneceği konuşulurken, kiralık olarak Atalanta'ya transfer olmuştu.

Simon Kjaer'in menajeri resmen açıkladı! Sakatlık ve emeklilik...

İtalyan ekibinde 6 maça çıkan Danimarkalı oyuncunun sakatlığı sebebiyle futbol hayatının biteceği iddiaları futbol camiasını derinden sarstı.

Simon Kjaer'in menajeri resmen açıkladı! Sakatlık ve emeklilik...

30 yaşındaki deneyimli savunmacının belindeki problem nedeniyle emeklilik kararı alacağı dile getirildi.

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