Şimdi takım olduk! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Şimdi takım olduk!

    Sarı-lacivertli futbolcular, G.Saray'ı ellerinden kaçırdıklarını belirtirken, bu maçın takım olma yolunda kendileri için milat olacağını vurguladılar
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 22:41:19 Güncelleme: 22:44:31
    Şimdi takım olduk!

    Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor.

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    Şimdi takım olduk!

    Türk Telekom Stadı'nda 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan ve 2-2'yi bulan sarı-lacivertliler, son dakikalarda 2-3 net fırsattan yararlanamayınca beraberliğe razı oldu.

    Şimdi takım olduk!

    Kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede, "Galatasaray'ı elimizden kaçırdık ancak asıl önemlisi bu akşam takım olduk" dedikleri öğrenildi.

    Şimdi takım olduk!

    BAŞ SORUMLUSU BELHANDA!

    Oyuncular ikinci yarıdaki gibi mücadele etmeleri halinde ligde istenen noktaya geleceklerini belirterek, "Bundan sonra da aynı ruhla devam" kararı aldılar

    Şimdi takım olduk!

    Öte yandan sarı-lacivertliler, olayların sorumlusu olarak ise Galatasaraylı Belhanda'yı gösterdi.

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