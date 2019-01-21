Serdar Azizin menajeri açıkladı! Fenerbahçeye gidiyor... - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Serdar Aziz'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyor...

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, bir televizyona telefonla bağlandı ve tecrübeli savunmacının transferi ile ilgili oldukça önemli konularda açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 01:37:22 Güncelleme: 01:37:29
Serdar Azizin menajeri açıkladı! Fenerbahçeye gidiyor...

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Fenerbahçe ile adı anılan Serdar Aziz'in menajerinden flaş açıklamalar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Azizin menajeri açıkladı! Fenerbahçeye gidiyor...

Tecrübeli savunmacının menajeri Haluk Canatar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlandı ve merak edilenleri yanıtladı.

Serdar Azizin menajeri açıkladı! Fenerbahçeye gidiyor...

Canatar, "Galatasaray'dan transfer görüşmeleri için izin aldıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

Serdar Azizin menajeri açıkladı! Fenerbahçeye gidiyor...

Haluk Canatar'ın açıklamaları şöyle;

"Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini, Abdurrahim Albayrak ile Semih Özsoy'un da telefon konuşması gerçekleştirdiğini açıkladı."

Serdar Azizin menajeri açıkladı! Fenerbahçeye gidiyor...

"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Kendisi Ersun Yanal ile görüştü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN