Serdar Aziz'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyor...
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, bir televizyona telefonla bağlandı ve tecrübeli savunmacının transferi ile ilgili oldukça önemli konularda açıklamalarda bulundu.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 01:37:22
Güncelleme: 01:37:29
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Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Fenerbahçe ile adı anılan Serdar Aziz'in menajerinden flaş açıklamalar geldi.
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Tecrübeli savunmacının menajeri Haluk Canatar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlandı ve merak edilenleri yanıtladı.
Canatar, "Galatasaray'dan transfer görüşmeleri için izin aldıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüm." ifadelerini kullandı.
Haluk Canatar'ın açıklamaları şöyle;
"Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini, Abdurrahim Albayrak ile Semih Özsoy'un da telefon konuşması gerçekleştirdiğini açıkladı."
"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Kendisi Ersun Yanal ile görüştü.