Serdar Aziz'den ayrılık itirafı!

Süper Lig'in ilk 6 haftasında zorlu rakiplerle karşılaşan ve bu maçlarda 11 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın bazı kararları çok tartışılmıştı. Stoper tercihlerinde elinde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar olmasına rağmen, Yanal bu bölgede Jailson'u tercih etti. 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçının son 30 dakikasında ise Fenerbahçe'de stoper ikilisi olarak orta saha futbolcuları Jailson ve Gustavo görev yapmıştı. Savunma bölgesinde yaşanan eksiklere rağmen Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın forma giyememesi ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Milli futbolcu Serdar Aziz'den konuyla ilgili açıklama geldi...

4 Ekim 2019 Cuma 14:38 Güncelleme: 04.10.2019 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





