Süper Lig'in ilk 6 haftasında zorlu rakiplerle karşılaşan ve bu maçlarda 11 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın bazı kararları çok tartışılmıştı. Stoper tercihlerinde elinde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar olmasına rağmen, Yanal bu bölgede Jailson'u tercih etti. 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçının son 30 dakikasında ise Fenerbahçe'de stoper ikilisi olarak orta saha futbolcuları Jailson ve Gustavo görev yapmıştı. Savunma bölgesinde yaşanan eksiklere rağmen Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın forma giyememesi ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Milli futbolcu Serdar Aziz'den konuyla ilgili açıklama geldi...
4 Ekim 2019 Cuma 14:38
Güncelleme: 04.10.2019 14:39
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Yeni sezonda Fenerbahçe'de en çok konuşulan konuların başında ise Ersun Yanal'ın kadro tercihleri geliyor.
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Tecrübeli teknik adamın kadrosunda stoper bulunmasına rağmen orta saha oyuncusu olan Jailson'u bu bölgeye çekmesi çok eleştirilmişti.
Ligin başından beri bir dakika forma giyemeyen Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar, yerini orta saha orjinli futbolcu Jailson'a kaptırmıştı.
İki stoper hakkında sunulan rapora göre Serdar'ın ayaklarını iyi kullanamamasının yanı sıra her an hata yapmaya meyilli olması tecrübeli oyuncuyu ikinci plana atarken, Sadık'ın ise telaşlı ve panik hali Ersun Yanal'ı Jailson tercihine itti.
Bu yaşananlar üzerinde Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.