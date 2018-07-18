Robin van Persie Fenerbahçenin transferine engel oldu!

Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 01:45:27
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Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
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Kayserispor'un Feyenoord'dan transferi Bilal Başacıkoğlu'na Fenerbahçe de talip olmuştu. (FOTOMAÇ)
Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
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23 yaşındaki kanat oyuncusunun Kayseri'ye gitmesini sağlayanın ise Robin Van Persie olduğu öğrenildi.
Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
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Bilal'in, "Türkiye'de ileri seviyeye gelmek istiyorsan, önce İstanbul dışında bir takımına git" sözlerinden etkilendiği vurgulandı.
Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
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FENER GENÇLERİ GARANTİYE ALDI Fenerbahçe'nin, Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı ve Berke Özer'le NEC Nijmegen'den renklerine kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun kontratlarına yüksek serbest kalma bedelleri yazdığı belirlendi.
Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
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Büyük potansiyelleri olan üç gencin, böylece gelecekte ellerini kolunu sallayarak başka takımlara gitmesinin önü kesildi.