Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı. Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarına Alman yıldızı Kruse'den yoksun çıkan Fenerbahçe, bu iki maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildi. Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Kruse ile ilgili şok ifadeler kullandı...

27 Ekim 2019 Pazar 12:06 Güncelleme: 27.10.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





