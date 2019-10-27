Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı. Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarına Alman yıldızı Kruse'den yoksun çıkan Fenerbahçe, bu iki maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildi. Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Kruse ile ilgili şok ifadeler kullandı...
27 Ekim 2019 Pazar 12:06
Güncelleme: 27.10.2019 12:06
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
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Sahadan 5-1'lik galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ikinci kez bir maçta 5 gol attı.
Ligin ilk haftasında Gaziantep FK karşısında 5-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe'de, bu iki maçın ortak özelliği GarryRodrigues ve VictorMoses'ın birlikte sahada bulunmaları oldu.
Bu iki yıldızın aynı anda sahada olduğu iki karşılaşmada Fenerbahçe toplam 10 gol atıp yalnızca 1 gol yedi.
O gol de Konyaspor maçında Serdar Aziz'in ayağından kendi kalesine geldi.