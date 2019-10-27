Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı. Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarına Alman yıldızı Kruse'den yoksun çıkan Fenerbahçe, bu iki maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildi. Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Kruse ile ilgili şok ifadeler kullandı...
27 Ekim 2019 Pazar 12:06 Güncelleme: 27.10.2019 12:06
Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler!

Sahadan 5-1'lik galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ikinci kez bir maçta 5 gol attı.

Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler!

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK karşısında 5-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe'de, bu iki maçın ortak özelliği Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın birlikte sahada bulunmaları oldu.

Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler!

Bu iki yıldızın aynı anda sahada olduğu iki karşılaşmada Fenerbahçe toplam 10 gol atıp yalnızca 1 gol yedi.

Rıdvan Dilmen'den Kruse'ye şok sözler!

O gol de Konyaspor maçında Serdar Aziz'in ayağından kendi kalesine geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN