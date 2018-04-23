Rıdvan Dilmen "Şenol Hocanın frene basması lazım"

"ŞENOL HOCANIN FRENE BASMASI LAZIM"

"Bir spor adamının kafasına çakmak, taş veya gözlük, ne atılıyorsa bu doğru değildir. Şenol Hoca'nın canı yandıysa bu bir problemdir. Ama ondan sonraki sosyal medya savaşları, servisler, fotoşoplar vs... bunlar olmuyor. Şenol Hoca'nın da -naçizane bir küçüğü olarak- frene basması lazım. Hatta bugün basın toplantısı yapacağını söylemişti. İnşallah yapmaz diye düşünüyordum. Yapsa daha sakin olacaktır. Dün çünkü gergindi. Mesela '2024 için Pepe ve Ricardo'yu kullanan kişiler onları oyundan attılar' diyor. Ricardo'nun, Pepe'nin veya Rıdvan'ın 2024 için reklam yüzü olması kırmızı kart görmesine engel olmaz. Şenol Güneş bu değil aslında."