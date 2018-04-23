Rıdvan Dilmen "Şenol Hocanın frene basması lazım"
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış mücadelesinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısına damga vuran an Fenebahçe'nin 24. dakikada Martin Skrtel'in ayağından bulduğu golün ofsayt sebebiyle geçersiz sayılmasıydı.
SABAH Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen hakemin verdiği iptal kararı ve Şenol Güneş aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o yorumlar...
"MAÇ BOYUNCA KÜFÜR EDİLMESİ CANIMI ACITTI"
"Bir konuda bir şahsı protesto edebilirsiniz. Şenol Güneş'e bugün ağır küfürler oldu. Çok rahatsız oldum. Türkiye'yi 3. yapmayabilirdi. Amatör kümedenin sonuncu takımının antrenörü de insandır. Diyelim ki Şenol Güneş'i bir konuda hatalı gördünüz diyelim. Islıkladınız da... Bunlar sporda olabilir ama maç boyunca küfür edilmesi benim canımı çok acıttı. "
"Bence Şenol Güneş'in başı kanamadı"
Şenol Hoca darp edildiyse kan akar akmaz. Bence de Şenol Hoca'nın başı kanamadı bunu da söyleyeyim size. Ama Şenol Hoca darp edildiyse hakemin maçı tatil etmesi normaldir. Fakat aynı Mete Kalkavan, Ertuğrul Taşkıran'ın başından kan geldiğinde maçı tatil etmedi. Bugün yaptığı doğru, diğeri yanlış.
"ŞENOL GÜNEŞ, TÜRK SPORUNUN ÖNEMLİ İNSANLARINDAN BİRİ"
"Şenol Güneş inşallah bu konuyu kapatır. Kolay değil, belki çok içine atmıştır ama onun da yaşanan olaylardan sonra bir agresifliği vardı. Şenol Güneş'e sadece bir öğretmen gözüyle bakmamamız lazım. Türk sporunun önemli insanlarından bir tanesidir."
"ŞENOL HOCANIN FRENE BASMASI LAZIM"
"Bir spor adamının kafasına çakmak, taş veya gözlük, ne atılıyorsa bu doğru değildir. Şenol Hoca'nın canı yandıysa bu bir problemdir. Ama ondan sonraki sosyal medya savaşları, servisler, fotoşoplar vs... bunlar olmuyor. Şenol Hoca'nın da -naçizane bir küçüğü olarak- frene basması lazım. Hatta bugün basın toplantısı yapacağını söylemişti. İnşallah yapmaz diye düşünüyordum. Yapsa daha sakin olacaktır. Dün çünkü gergindi. Mesela '2024 için Pepe ve Ricardo'yu kullanan kişiler onları oyundan attılar' diyor. Ricardo'nun, Pepe'nin veya Rıdvan'ın 2024 için reklam yüzü olması kırmızı kart görmesine engel olmaz. Şenol Güneş bu değil aslında."
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