16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:33:26
Güncelleme: 22:34:03
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Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan Stefan Radu hakkında Çizme'den flaş açıklamalar geldi.
Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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10 yıldır Lazio'da oynayan ve bu takımın kaptanlığını yapan Rumen sol bekin menajerliğini yapan Matteo Materazzi, sarı-lacivertlilerin ilgisini doğrularken, "Fenerbahçe Radu'yu istiyor ancak resmi bir durum yok. Kulüpler oturup karşılıklı konuşmalı. Biz de gelecek hakkında karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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İtalyan menajer, Radu'nun Lazio ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu hatırlatırken, "Radu, Lazio'da çok mutlu ancak geleceğini de düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.
Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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TEKLİF 2 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin, Lazio'dan yılda 1.4 milyon euro kazanan Radu'ya 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürülmüştü.
Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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Stoper de oynayan Radu'nun, bu teklif nedeniyle kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmadığı, Lazio'nun ise ücretine zam yaparak oyuncusunu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.