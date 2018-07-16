Radunun menajerinden Fenerbahçe sözleri - Galeri - Fotomaç
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    Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:33:26 Güncelleme: 22:34:03
    Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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    Radunun menajerinden Fenerbahçe sözleri

    Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan Stefan Radu hakkında Çizme'den flaş açıklamalar geldi.

    Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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    Radunun menajerinden Fenerbahçe sözleri

    10 yıldır Lazio'da oynayan ve bu takımın kaptanlığını yapan Rumen sol bekin menajerliğini yapan Matteo Materazzi, sarı-lacivertlilerin ilgisini doğrularken, "Fenerbahçe Radu'yu istiyor ancak resmi bir durum yok. Kulüpler oturup karşılıklı konuşmalı. Biz de gelecek hakkında karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

    Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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    Radunun menajerinden Fenerbahçe sözleri

    İtalyan menajer, Radu'nun Lazio ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu hatırlatırken, "Radu, Lazio'da çok mutlu ancak geleceğini de düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

    Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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    Radunun menajerinden Fenerbahçe sözleri

    TEKLİF 2 MİLYON EURO
    Fenerbahçe'nin, Lazio'dan yılda 1.4 milyon euro kazanan Radu'ya 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürülmüştü.

    Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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    Radunun menajerinden Fenerbahçe sözleri

    Stoper de oynayan Radu'nun, bu teklif nedeniyle kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmadığı, Lazio'nun ise ücretine zam yaparak oyuncusunu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

    Radu'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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    Radunun menajerinden Fenerbahçe sözleri
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