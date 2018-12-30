Portolu yıldız Fenerbahçeye! - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Porto'lu yıldız Fenerbahçe'ye!

FC Porto ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan 28 yaşındaki Hector Herrera için sarı-lacivertli takımın da nabız yokladığı bildirildi.

30 Aralık 2018 Pazar, 23:19:59 Güncelleme: 07:51:33
Portolu yıldız Fenerbahçeye!

Transferde gözünü karartan Fenerbahçe gol sıkıntısını aşmak için yıldız bir forvetin yanı sıra orta sahaya da iyi bir oyun kurucu arıyor.

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Portolu yıldız Fenerbahçeye!

Sarı-lacvertli kulüp için dün Hector Herrera'nın ismi ortaya atıldı.

Portolu yıldız Fenerbahçeye!

Meksika'dan Futbol Total'in haberine göre Porto ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan 28 yaşındaki Herrera'yı isteyen takımlar arasında Fenerbahçe de yer alıyor.

Portolu yıldız Fenerbahçeye!

RAKİPLER ÇOK DİŞLİ

Ancak Kanarya'nın bu transferde rakipleri oldukça dişli. Zira Herrera ile AS Roma, İnter ve Olympique Lyon'un da ilgilendiği vurgulandı.

Portolu yıldız Fenerbahçeye!

Portekiz'in A Bola gazetesi, Porto'nun yıllık 6 milyon euro isteğini çok bulduğu için Meksikalı oyuncusunu gözden çıkardığını yazdı.

Portolu yıldız Fenerbahçeye!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Herrera'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satılarak, kulübün kasasına para kazandırılmak istendiği bildirildi.

Portolu yıldız Fenerbahçeye!
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