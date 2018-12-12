Phillip Cocunun sözleşme fesih şartları ortaya çıktı!

Başkan Ali Koç, bu anlaşma için FB TV'de açıklama yapmış ve "Phillip Cocu'nun tazminatı sadece 12 aylık maaşıdır. Bu da futbolda nadir görülecek bir şeydir, genelde sözleşmenin sonuna kadar ödenir. Bu da Damien Comolli'nin başarısıdır." ifadelerini kullanmıştı.