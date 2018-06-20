Phillip Cocu'nun oyun felsefesi tanıdık geldi!.. Hollanda'nın Aykut Kocaman'ı!

Tercihi çoğunlukla 4-3-3 ama...

Cocu için şu ifadelere yer verildi: "Zaman zaman 3-5-2 ve 5-3-2 gibi sistemleri dener. Ama bunlar nadiren olur. İleride bir tane klasik kanat, bir tane de içeri kat eden golcü-kanadı tercih eder.

