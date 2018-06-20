Phillip Cocu'nun oyun felsefesi tanıdık geldi!.. Hollanda'nın Aykut Kocaman'ı!
Fenerbahçe'ye oynattığı defans ağırlıklı futbolu taraftar benimsediği için Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi anlaşma sağladığı Phillip Cocu ile imza aşamasına gelirken, Hollanda'dan gelen bilgiler herkeste şaşkınlık yarattı. Cocu, hiç de hücum oynatan bir teknik adam çıkmadı! (TAKVİM)
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